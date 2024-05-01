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Сегодня, 11:25

Богдан Гуськов прокомментировал попадание в топ-15 рейтинга UFC

Давид Хачатрян
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31-летний российско-узбекский боец UFC Богдан Гуськов (16-3) признался, что счастлив быть первым бойцом из Узбекистана, которому удалось пробиться в топ рейтингов UFC.

«Я стал первым бойцом из Узбекистана, пробившимся в топ. Это история, моя история! Есть еще два парня из Узбекистана, которые дерутся в UFC, но именно я стал первым. Сейчас я очень счастлив», — приводит слова Гуськова MMA Junkie.

Гуськов вошел в топ-15 рейтинга в полутяжелом весе, поднявшись на 12-ю позицию. Гуськов идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Райана Спэнна (21-10) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 27 апреля на UFC on ESPN 55 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Богдан Гуськов
UFC
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