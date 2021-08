«Меня просто затошнило от разговоров о себе». Как Дана Уайт отказался от 3 миллионов долларов за книгу о своей жизни

Настолько он лишен эго.

Дана Уайт — пожалуй, единственный в мире большой босс спортивной суперлиги, который ведет себя настолько вольно и дерзко. Президент UFC регулярно применяет непечатные слова, разносит собственных бойцов и даже посылает подальше недовольных болельщиков в комментариях своего инстаграма и твиттера .

Если взять, к примеру, президентов других американских топ-организаций — скажем, Адама Сильвера из NBA и Гарри Беттмэна из НХЛ , — то это очень осторожные, политкорректные и малозаметные управленцы-политики, которых невозможно поймать за публичной грубостью. Уайт же как-то сам четко дал понять, что он не просто посылает людей, а получает от этого удовольствие.

«Я никогда бы не смог быть политиком — говорил Дана на John Bartolo Show. — Там нельзя давать сдачи, когда тебя ругают. Здесь же, в UFC, я каждый день посылаю людей. Они пишут какое-то дерьмо в мой адрес или адрес UFC, бои им не нравятся, я всегда отвечаю: « Иди ****. Не нравится — не смотри. Не следи за моим инстаграмом » . Я люблю посылать людей. А в политике ты должен быть политкорректным».

Безусловно, между Даной и другими президентами есть серьезные технические различия . Уайт выстрадал бизнес UFC, он был с самого начала, долго и кропотливо выстраивая это огромное хозяйство. Сильвер и Беттмэн — просто избранные комиссары.

При этом, несмотря на всю свою вольность речи, не стоит принимать Уайта за болтуна. Никогда и ни при каких раскладах Дана не проговаривался, не спешил, не говорил публике больше, чем следует знать. Недаром во всех его бойцовских интервью самые популярные фразы « we’ll see what happens» (посмотрим) , « i don’t know» (я не знаю), « we’ll see how things play out» (поглядим, как все образуется). Это вскрывает удивительный парадокс его личности — акулы бизнес а и своего в доску парня (по второй грани его характера можно вспомнить истории, как он через твиттер приглашал болельщиков на встречи и раздавал им пачки бесплатных билетов). Уайт — мастер «маленького разговора», как это называется в английском языке (small talk) , — в этом жанре он и матерится , и грубит, и веселится, но когда разговор переходит к делу, Дана скрупулезно отбирает каждое слово и деталь.

Популярный укор в его сторону — жадность и помешанность на деньгах. Однако в случае с Даной эти грехи скорее укладываются в необходимые деловые качества для ведения такого громадного и сложного хозяйства , как UFC. На собственную персону жадность и поклонение деньгам у Даны не распространяются — этому в пример есть замечательная история, как он отказался писать собственную биографию. Издатели сулили Дане гонорар в 3 миллиона долларов, но тот уже через день работы над книгой отказался. Причина? Полное отсутствие эго. Приводим историю в форме диалога (из интервью Даны журналистке Financial Times Люси Келлэуэй).

Журналистка: — В чем ваш секрет успеха?