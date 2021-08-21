«Меня просто затошнило от разговоров о себе». Как Дана Уайт отказался от 3 миллионов долларов за книгу о своей жизни
Дана Уайт — пожалуй, единственный в мире большой босс спортивной суперлиги, который ведет себя настолько вольно и дерзко. Президент UFC регулярно применяет непечатные слова, разносит собственных бойцов и даже посылает подальше недовольных болельщиков в комментариях своего инстаграма и твиттера.
Если взять, к примеру, президентов других американских топ-организаций — скажем, Адама Сильвера из NBA и Гарри Беттмэна из НХЛ, — то это очень осторожные, политкорректные и малозаметные управленцы-политики, которых невозможно поймать за публичной грубостью. Уайт же как-то сам четко дал понять, что он не просто посылает людей, а получает от этого удовольствие.
«Я никогда бы не смог быть политиком — говорил Дана на John Bartolo Show. — Там нельзя давать сдачи, когда тебя ругают. Здесь же, в UFC, я каждый день посылаю людей. Они пишут какое-то дерьмо в мой адрес или адрес UFC, бои им не нравятся, я всегда отвечаю: «Иди ****. Не нравится — не смотри. Не следи за моим инстаграмом». Я люблю посылать людей. А в политике ты должен быть политкорректным».
Безусловно, между Даной и другими президентами есть серьезные технические различия. Уайт выстрадал бизнес UFC, он был с самого начала, долго и кропотливо выстраивая это огромное хозяйство. Сильвер и Беттмэн — просто избранные комиссары.
При этом, несмотря на всю свою вольность речи, не стоит принимать Уайта за болтуна. Никогда и ни при каких раскладах Дана не проговаривался, не спешил, не говорил публике больше, чем следует знать. Недаром во всех его бойцовских интервью самые популярные фразы «we’ll see what happens» (посмотрим), «i don’t know» (я не знаю), «we’ll see how things play out» (поглядим, как все образуется). Это вскрывает удивительный парадокс его личности — акулы бизнеса и своего в доску парня (по второй грани его характера можно вспомнить истории, как он через твиттер приглашал болельщиков на встречи и раздавал им пачки бесплатных билетов). Уайт — мастер «маленького разговора», как это называется в английском языке (small talk), — в этом жанре он и матерится, и грубит, и веселится, но когда разговор переходит к делу, Дана скрупулезно отбирает каждое слово и деталь.
Популярный укор в его сторону — жадность и помешанность на деньгах. Однако в случае с Даной эти грехи скорее укладываются в необходимые деловые качества для ведения такого громадного и сложного хозяйства, как UFC. На собственную персону жадность и поклонение деньгам у Даны не распространяются — этому в пример есть замечательная история, как он отказался писать собственную биографию. Издатели сулили Дане гонорар в 3 миллиона долларов, но тот уже через день работы над книгой отказался. Причина? Полное отсутствие эго. Приводим историю в форме диалога (из интервью Даны журналистке Financial Times Люси Келлэуэй).
Журналистка: — В чем ваш секрет успеха?
Дана Уайт: — У меня нет эго. Люди не верят мне, но я абсолютно лишен эго. Более того, я скажу вам, что даже у самых сложных по характеру бойцов в ростере UFC эго меньше, чем у журналистов. Что касается меня — вот вам история. Как-то мне предложили написать книгу о себе. Давали большие деньги. 3 миллиона долларов. Я подумал и сказал: «Договорились». Я сел с писателем, который записывал все, что я рассказывал ему о себе. Но скоро меня, ****, просто затошнило от разговоров о самом себе. И уже на второй день я бросил это дело. У меня просто нет эго.
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