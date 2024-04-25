Липски: «Польша живет в моем сердце, драться в KSW было великолепно»

Бразильский боец польского происхождения Ариани Липски рассказала о своем отношении к исторической родине.

«У меня есть фан-клуб в Польше, который постоянно присылает мне сообщения. Я также стараюсь с ними общаться, когда у меня есть время, потому что, когда у меня тренировочный лагерь, я сильно занята, но я стараюсь поддерживать эти контакты. Польша живет в моем сердце. Я желаю однажды вернуться в Польшу снова. Драться в KSW было великолепно. Все там проходило превосходно. Я получила пояс, и это был мой первый пояс в ММА. Я стала чемпионкой и защитила свой пояс. Весь опыт оттуда», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

В ностоящее время Липски выступает в наилегчайшем дивизионе UFC. Она занимает 12-е место и идет на серии из трех побед, последнюю из которых одержала в декабре 2023 года над шотландкой Кейси О'Нил.