Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:02

Шаблий: «Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев — бойцы разных уровней»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) не ставит чемпиона легкого веса Усмана Нурмагомедова (17-0) на один уровень с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0). Об этом Шаблий сказал «СЭ».

— На твой взгляд, Усман с Исламом Махачевым — это бойцы разных уровней?

— Конечно, разных. Ислам Махачев на данный момент [лучший в] pound for pound. Мне кажется, [Усману] больше отдают должное, так как он из семьи Нурмагомедова. Хавьер [Мендес] говорил, что Усман — лучшая версия [Хабиба]. Но у Хабиба не было таких ЧП. У него не было срывов [боев] из-за проваленных допинг-тестов, у него не было сразу же переноса боя, у него была другая оппозиция. Я считаю, что нельзя говорить, что он лучшая версия Хабиба.

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.

Александр Шаблий
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаблий: «Я расстроен, потому что на тренировочный лагерь было потрачено большое количество денег»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости