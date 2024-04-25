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Царукян ответил Махачеву: «Ты хочешь драться со мной на коротком уведомлении»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) ответил чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1), который сказал, что Царукян отказался драться с ним три или четыре раза.

«Это неправда. Правда в том, что ты хочешь драться со мной на коротком уведомлении, чтобы получить дополнительное преимущество. Но это больше не повторится. Когда в последний раз ты дрался два раза за шесть недель?» — написал Царукян в соцсети X.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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