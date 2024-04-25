Шаблий — об отмене боя с Нурмагомедовым: «Это не было шоком»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) признался, что предполагал, что чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) снимется с боя с ним.

«На самом деле скажу, что в глубине души, да и в целом в команде мы предполагали, что может быть такой исход событий, — сказал Шаблий «СЭ». — Скажу, почему. Мы понимали, что впереди Рамадан. Когда нам сказали в январе, что мы будем драться в мае, мы понимали, что впереди будет священный месяц у мусульман, и в такой период времени очень тяжело подготовиться к самому важному бою в своей карьере. Поэтому были сомнения сразу же.

По ходу тренировочных сборов я несколько раз задавал вопросы менеджеру и спрашивал, будет ли он готов, потому что я видел у ребят, тренирующихся в зале Абдулманапа, на которых я подписан, что Усмана не было в зале, то есть для меня был вопрос, почему он не тренируется. Ответ получал от Ризвана [Магомедова], что да, бой будет, все идет по плану.

Мы в глубине души понимали, что это может произойти. И это не было таким большим шоком для нас. Был шок для нас то, что «Беллатор» не захотели спасти мой бой, сделать бой за временный пояс. Я думал, мне дадут какого-либо соперника за временный пояс. Но был предложен вариант подраться просто. У меня нет мотивации подраться просто — я хочу драться за пояс».

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.