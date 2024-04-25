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Рузибоев подерется с Бакли 11 мая на UFC on ESPN 56

Давид Хачатрян
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Боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев (34-8) проведет следующий поединок против американца Хоакина Бакли (18-6) на UFC on ESPN 56. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсети X.

30-летний Рузибоев провел в UFC два боя, и оба выиграл нокаутом в первом раунде. 29-летний Бакли идет на серии из трех побед. В прошлом бою он нокаутировал Висенте Люке (22-10) во втором раунде. Бой состоялся 30 марта на UFC on ESPN 54 в Атлантик-Сити, США.

Турнир UFC on ESPN 56 пройдет 11 мая в Сент-Луисе.

Нурсултан Рузибоев
Хоакин Бакли
UFC
ММА
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