Обиднейшее поражение Харитонова. Он сдался за полсекунды до гонга

В ночь на 21 августа в Су-Фоллс (Южная Дакота, США) прошел турнир Bellator 265, где в главном бою Чейк Конго победил Сергея Харитонова удушающим приемом в самом конце второго раунда.

Чейк Конго, Франция, 46 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 31 победа, 11 поражений, 1 ничья.

Сергей Харитонов, Россия, 41 год. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 32 победы, 9 поражений.

Чейк Конго — ветеран ММА, на счету которого есть победы над такими топовыми российскими бойцами, как Виталий Минаков и Александр Волков (а теперь и Сергей Харитонов). Он бывший боец UFC. Там Чейк дрался более шести лет и провел 18 поединков (11-6-1). После подписания в Bellator Конго словно по-новому задышал: сделал 16 побед при трех поражениях (плюс один бой был признан несостоявшимся). Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге тяжелого веса промоушена.

Харитонов не бился в Bellator с ноября 2019-го, когда проиграл техническим нокаутом британцу Линтону Васселлу. После этого Сергей провел один бой по правилам WTKF (кикбоксинг + 20 секунд на работу в партере), два боксерских поединка, бой на голых кулаках и бой по правилам ММА (вырубил Оли Томпсона). Во всех победил. Харитонов на хорошем счету в Bellator. Да, к бою с Конго он подошел с двумя поражениями в лиге, зато три поединка выиграл брутальными нокаутами — у Чейза Гормли, Роя Нельсона и Мэтта Митриона.

Сергей в поединке с Конго сразу занял центр клетки, буквально оттолкнув противника джебом. Тактика российского бойца сразу стала ясна: он не давал сопернику пространства, но при этом не сближался, а выбрасывал джебы в голову и по корпусу, наносил лоу-кики. Фирменные апперкоты выкидывал редко. Это объяснялось тем, что Конго очень хорош в клинче, так что сближаться с ним было рискованно.

Чейк активизировался только через полторы минуты после начала боя: провел несколько коротких серий, однако урона не нанес — только несколько его джебов достигли цели. Сергей же гнул свое: поддавливал соперника к сетке, заставлял пятиться и расстреливал левой рукой, иногда добавляя правую. Конго явно чувствовал себя некомфортно. Тем не менее к 5-й минуте раунда ему удалось выровнять поединок. Но тут активизировался Харитонов.

За минуту до гонга Сергей сбил оппонента джебом, а затем, почувствовав, что нокаут где-то недалеко, прибавил агрессии. Пару раз сам пропустил, но в самом конце раунда поставил Конго в очень неудобное положение. Харитонов взорвался и воткнул в блок Конго мощный прямой, который французский боец явно прочувствовал, а потом выбросил хай-кик, прошедший вскользь по его правому глазу. Чейк повернулся спиной, но Сергей не успел его добить — раунд закончился.

Харитонов здорово начал и второй раунд: первым же ударом почти свалил Конго — тот удержался на ногах благодаря сетке. Российский боец попадал все чаще (работал одиночными ударами), дважды защитился от попыток Чейка сделать тейкдаун. Все шло отлично. Однако еще в первом раунде Сергей сломал палец на левой руке — той, которой бил джебы. По словам тренера Харитонова — Руслана Кривуши, это сказалось на ходе поединка.

За полторы минуты до конца второго раунда Конго переломил ход боя. Он в очередной раз попытался побороться за центр клетки, начав атаку с удара коленом в корпус. Затем Чейк выбросил три джеба, вслед за которыми логично вылетел мощный удар справа — точно в цель. Сергей поплыл, после чего Чейк обрушил на него град ударов. Харитонов попытался спастись в клинче, но отдал спину. Конго прижал его к клетке, нанес несколько плотных панчей в голову, ударил коленом, перевел, схватившись за две ноги, а затем оказался в полном маунте. Забить Харитонова у него не получилось, но когда на секундомере было 4:50, он взял его шею в замок. Сергей не слышал сирену о том, что до конца раунда осталось 10 секунд, не слышал и криков угловых, и постучал ровно в тот момент, когда до гонга оставалась даже не секунда, а полсекунды. Он проиграл.

После окончания поединка Конго еще несколько минут лежал на канвасе. Харитонов выглядел куда бодрее. Очевидно, что если бы Сергей продержался секунду, то в третьем раунде вполне мог бы финишировать потерявшего силы ветерана ММА.

Сколько боев осталось у Харитонова по контракту с Bellator — неизвестно. Но учитывая, какие бои он закатывает в этой лиге (все шесть закончились досрочно), промоушен Скотта Кокера наверняка заинтересован в продолжении сотрудничества.