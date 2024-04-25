Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 10:40

Шаблий: «В сентябре я подерусь за пояс чемпиона»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) рассказал, что его заверили, что он подерется в сентябре за пояс чемпиона.

«Мы ждем, когда он [Нурмагомедов] будет готов к следующему поединку. Я сказал, что если он не подерется в сентябре, что тогда? Вот сейчас, допустим, он не подрался сейчас, если он не подерется в сентябре, что тогда? Мне сказали, что я подерусь в сентябре за пояс, независимо от того, кто будет мой соперник. Я говорю: хорошо», — сказал Шаблий «СЭ».

Усман Нурмагомедов (17-0) и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.

Bellator (Беллатор)
Вадим Шаблий
Усман Нурмагомедов
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Летающая лыжница Кустова рассказала, как переболела анорексией
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра Иванова
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поединок Нурмагомедова и Шаблия перенесен из-за травмы Усмана

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости