Шаблий: «В сентябре я подерусь за пояс чемпиона»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) рассказал, что его заверили, что он подерется в сентябре за пояс чемпиона.

«Мы ждем, когда он [Нурмагомедов] будет готов к следующему поединку. Я сказал, что если он не подерется в сентябре, что тогда? Вот сейчас, допустим, он не подрался сейчас, если он не подерется в сентябре, что тогда? Мне сказали, что я подерусь в сентябре за пояс, независимо от того, кто будет мой соперник. Я говорю: хорошо», — сказал Шаблий «СЭ».

Усман Нурмагомедов (17-0) и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.