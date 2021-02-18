Исповедь гэмблера.

Президент UFC Дана Уайт всегда был большим поклонником азартных игр. Во время старых турниров промоушена в вегасовском MGM Grand Уайт так часто пропадал в казино, что бойцы в случае чего всегда знали — президента UFC в любой момент можно найти за игровым столом.

На днях Дана дал компактное, но очень содержательное интервью ютуб-каналу ESPN Sports Betting. Босс промоушена вспомнил самый жуткий проигрыш у букмекеров, выигрыш, который сделал его счастливее всего, а также максимальное время воздержания от ставок.

Журналист: «Помните свою первую ставку?»

Уайт: «Хороший вопрос. Не помню точно, на что я ставил, но думаю, что это был один из матчей «Пэтриотс» («Нью-Ингленд Пэтриотс», американский футбол — Прим. «СЭ»).

Журналист: «Когда в UFC предбоевая неделя, вы всегда изучаете линию и коэффициенты на бои?»

Уайт: «Всегда. Любой бой — я сразу же смотрю расклады, изучаю линию. Что бы я ни смотрел — колледж-соревнования, любой спорт, бои, — я всегда смотрю на коэффициенты».

Журналист: «Проигрыш, который до сих пор причиняет вам боль?»

Уайт: «Господи... Как звали этого парня-то... Джермейн Тейлор. И с кем он дрался? Я должен был помнить с учетом того, как меня тогда поимели... Длинный белый парень из Огайо. Келли Павлик. Это впервые, когда я поставил миллион долларов, потому что был очень уверен в исходе, что Тейлор выиграет. Но его уничтожили».

Журналист: «Как насчет счастливого конца? Какая ставка до сих пор вызывает на вашем лице улыбку?»

Уайт: «Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера. Это было в те времена, когда я был беден. Поставил очень большие для себя деньги, которых у меня в принципе до этого никогда не было в таком количестве. Я смотрел бой в комнате, полной людей. И когда Форман потряс его...



До этого казалось, что Мурер ведет бой и вот-вот уничтожит Формана, но тут Форман поймал его ударом, и Мурер рухнул. И когда он рухнул, все люди в комнате напрыгнули на меня, началась куча-мала. Огромный выигрыш для меня по тем временам».

Журналист: «Самый долгий период без ставок?»

Уайт: «7-8 месяцев. Вот как раз когда ковид начался и не на что было ставить. Послушайте, я дегенерат. Я ставочный дегенерат. Мне нужно ставить, я гэмблер, это делает меня счастливее, мое состояние улучшается, когда я выигрываю, и события смотреть интереснее, когда ты сделал ставку».