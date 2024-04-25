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Шаблий: «Почему Нурмагомедов не раскручивает бой? Наверное, он не хочет драться»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) в интервью «СЭ» обвинил чемпиона легкого веса Усмана Нурмагомедова (17-0) в том, что он не раскручивает бой и, возможно, не хочет драться.

— Для меня на сегодняшний день непонятно несколько факторов: когда я спрашивал, почему его нет в зале, почему он не разговаривает с журналистами. Я даю интервью, а он не дает. Вы у него спрашивали, почему он не дает интервью?

— А как я у него мог его спросить? Я его не вижу, у меня с ним связи нет.

— Раскрутки боя нет никакой. То есть я даю интервью, а с его стороны нет. Если человек не дает интервью, наверное, он не хочет драться, правильно? То есть он не планирует подраться.

— У Усмана уже есть сильная сторона, это его фамилия. Она будет всегда привлекать внимание.

— Да, хорошо, я это понимаю, но, знаете, когда ты путь прошел, выстрадал, вымучил... Я этим живу, я в это не играю. Для меня этот пояс имеет большое значение, мне не принесли этот пояс, сказали: «Вот подерись с каким-то пенсионером».

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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