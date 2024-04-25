Гуськов считает, что по менталитету Стрикленд похож на русского
Боец UFC Богдан Гуськов рассказал о спаррингах с экс-чемпионом лиги Шоном Стриклендом.
— Он был главным спарринг-партнером все время, пока я нахожусь в США. Также еще пара ребят из UFC, с ними тоже работал.
— Правда ли, что по Стрикленду сложно попасть?
— Это топовый боец чемпионского калибра. На спаррингах друг по другу попадаем. Я бы не выделял его неудобность. Есть определенные фишки: это давление и хорошая дыхалка. Но нет такого, что по нему невозможно попасть.
— Он часто закрывается в боксерскую «филадельфийскую раковину». Как ее взламывать?
— Я сейчас не дам определенный совет, потому что все это происходит во время спарринга. То есть надо поработать, чтобы увидеть дыры. Каждый найдет для себя путь. Или не найдет.
— Стрикленд своеобразный человек в плане шуток и трештока. Как он ведет себя в зале?
— Нормально. Он такой простой мужик. Если честно, многие говорят, что по менталитету Шон похож на русского. Что он думает, то и скажет тебе. Не будет кривить душой и заходить с разных сторон. Если его интересует какой-то вопрос, спросит напрямую. Возможно, на камеру он говорит много трештока, но людям нравится, что он не лезет за словом в карман. Стрикленд создает в зале определенную атмосферу, — сказал Гуськов «РБ Спорт».