Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:26

Зубайра Тухугов: «Хабиб разорвал бы контракт на бой с Порье, если бы мне не дали бой в Абу-Даби»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-боец UFC Зубайра Тухугов (20-6) рассказал в интервью Асланбеку Бадаеву, как экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) надавил на UFC, чтобы они дали бой Тухугову в 2019-м на UFC 242.

«Меня отстранили, контракт убрали, — начал Тухугов. — Хабиб сказал: «Пусть сперва Зубайра выйдет, потом я выйду». После боя с Конором Макгрегором Хабиб был нужен UFC очень сильно, и они автоматом дали мне контракт. Обещали мне дать бой в Абу-Даби, и Хабибу, и Исламу [Махачеву].

Дана Уайт сказал: «Нет места для Зубайры в Абу-Даби, мы хотим его видеть на турнире в Москве». Пытался Хабиба уговорить, Хабиб говорит: «Все, я сейчас контракт порву и уступлю свое место для Зубайры, если для него нет места в Абу-Даби». А ему в первый раз дали хороший гонорар. Я говорю: «Пожалуйста, не говори так». И Хантер [Кэмпбелл] звонит и говорит, что уберет пару боев и поставит мне бой. И вот так меня поставили на этот турнир".

Тухугов на UFC 242 дрался с Лероном Мерфи (13-0). Бой завершился вничью (28-29, 29-28, 28-28).

Зубайра Тухугов
Хабиб Нурмагомедов
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рузибоев подерется с Бакли 11 мая на UFC on ESPN 56

Алексей Олейник подерется 1 июня на SFC 10 в Омске

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости