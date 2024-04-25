Тренер Холлоуэя назвал сильные стороны Топурии: «Он дерется как тяжеловес»

Иван Флорес, тренер обладателя титула BMF Макса Холлоуэя (25-7), назвал скорость главным преимуществом чемпиона полулегкого дивизиона Илии Топурии (15-0).

«Вы знаете, он довольно сильный боксер, — сказал Флорес MMA Junkie. — Особенно выделяется его скорость рук. Парень агрессивный, уверенный в себе, но самое опасное его качество — это скорость рук. Я бы сказал, что в каком-то смысле он дерется как крупнокалиберный тяжеловес. Это объясняется его телосложением и ростом. Но все же стоит отметить его скорость, несмотря на то, что он немного крупноват. У парня есть все, чтобы драться в полусреднем весе».

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.