Алексей Олейник подерется 1 июня на SFC 10 в Омске

46-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) подерется в со-главном событии вечера на турнире SFC 10 (Shlemenko Fighting Championship) на «G-Drive Арене» в Омске. Турнир состоится 1 июня. Имя соперника россиянина не раскрывается.

«Ну что, шоу маст го он!! Мой следующий бой состоится на 10-м, юбилейном турнире Shlemenko Fighting Championship. Мы идем вперед и пашем, кто-то почивает на лаврах после 10-15-20 боев, а кто-то идет вперед и вверх, работая уже только для своего наследия, как, например, Александр Шлеменко», — написал Олейник в соцсетях.

В мае 2023 года Олейник проиграл Оли Томпсону (22-16) нокаутом в первом раунде в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».