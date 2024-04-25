Жозе Альдо болеет за Конора в бою с Чендлером: «Надеюсь, он победит досрочно»

Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Жозе Альдо (31-8) отметил, что всегда болеет за тех бойцов, которые его победили.

«Я всегда болею за парней, с которыми я дрался, и за парней, которые меня победили, потому что это доказывает, что я проиграл лучшим. Я надеюсь, что он сможет стать прежним Конором, быть агрессивным и победит досрочно. Я многого ожидаю от этого боя», — сказал Альдо MMA Junkie.

Конор Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8) подерутся 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.