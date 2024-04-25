Жумагулов ведет переговоры с UFC

Боец ММА Жалгас Жумагулов сообщил, что ведет переговоры с UFC. Казахстанский спортсмен отметил, что собирается провести бой в августе.

«Почти восстановился от травмы. Скоро улечу в США, буду там находиться. Хочу подраться в августе. С Саятом переговорили (Абдрахмановым, менеджером бойца, — прим. «СЭ»). Веду переговоры с UFC. Либо на замену, либо так выскочу обратно», — цитирует бойца Legalbet.kz.

Жумагулов выступал в UFC с июля 2020-го по июнь 2023-го.