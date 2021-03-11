«Приходишь к 8.30, а уходишь в семь вечера? Да ты весь день на работе!» Душевный разговор Тайсона и Даны Уайта

Компанию им составил Заб Джуда

Подкаст Майка Тайсона в Youtube — Hotboxin — переехал на другой адрес, но там все так же весело. Теперь Майку помогает его земляк — Заб Джуда. Земляк — потому что они оба выросли в самом криминальном районе Нью-Йорка — Браунсвилле. Гости у Тайсона топовые. В последнем выпуске Майк и Заб беседовали с президентом UFC Даной Уайтом. Фигура настолько важная для ММА, что мы решили расшифровать их разговор полностью. Было интересно.

«Розенструйк — русская фамилия»

Тайсон: Привет, Дана. Как дела? Ситуация с пандемией, похоже, ослабевает. Как на тебя это все повлияло?

Дана: Изначально это никак не замедлило меня. Это, конечно же, заноза в заднице, но в целом бизнес идет. Все в порядке.

Тайсон: Мне очень нравятся тяжеловесы. Ты видел бой Деррика Льюиса [против Кертиса Блейдса], в котором он оформил дичайший нокаут? Это был нокаут года.

Джуда: Серьезно?

Уайт: Да. Нокаут в стиле Майка Тайсона.

Тайсон: Он [Блейдс] вырубился наглухо. Не стоило Льюису наносить последующие удары. Надеюсь, с Кертисом все в порядке. Слушай, с кем ему стоило бы сразиться в следующем бою? Может, с тем темнокожим бойцом, у которого русская фамилия?

Уайт: Розенструйк?

Тайсон: Да-да. Какие еще бои планируешь организовать?

Уайт: Много над чем мы работаем. В планах организовать бой чемпионки из Китая, Вэйли Чжан, против Роуз Намаюнас. Это будет невероятный бой. И если Вэйли одолеет Намаюнас, то в следующем бою она может подняться в весе и встретиться с Валентиной Шевченко. Этого боя все ждут.

Тайсон: Вау, нас ждет бескомпромиссная рубка. Вэйли выглядит милой снаружи, но внутри она готова надрать тебе зад.

Уайт: Именно. Она крутая. Что-то Заб молчит. Похоже, ему не нравится общаться на тему UFC.

Джуда: Нет, ребята, это не так. Я очень люблю UFC и стараюсь всегда смотреть ваши бои. Дана, расскажи о поединке, который ты мечтаешь устроить в тяжелом весе?

Уайт: Нас ждет громкий бой в тяжелом весе между Миочичем и Нганну. Это будет реванш. Стипе ранее побеждал Фрэнсиса. Победитель этой пары сразится с Джоном Джонсом, который дебютирует в тяжелом весе сразу же поединком за титул. Это будет фантастический бой, который все ждут, в том числе и я.

Тайсон: Против кого из них у Джонса больше шансов на победу?

Уайт: Не знаю. Джонс, несомненно, является одним из лучших бойцов с момента дебюта в нашей лиге. Но в то же время перед ним будет стоять сложная задача, так как эти большие ребята опасны.

Джуда: Он же начал прибавлять в весе, улучшать физические кондиции.

Уайт: Да, это именно так. Он всесторонне развитый боец. Просто монстр. Очень талантливый парень.

Тайсон: Самое интересное — это то, как Джонс сможет вытерпеть удары такого сильного бойца, как Нганну. Все-таки удары этих тяжей придется принять.

«Ставлю миллион, что Джейк Пол проиграет. Он гребаный ютубер»

Джуда: Как ты относишься к этим звездным боям, когда, например, боец UFC дерется с каким-то ютубером?

Уайт: Есть один паренек, дрался у нас, сейчас закончил карьеру (бывший боец Bellator и UFC Бен Аскрен, Уайт за всю беседу так и не произнес его имя. — Прим. «СЭ»). И он будет драться с этим парнем, Джейком Полом. И он борец. Но будет боксировать с ним. Давайте по-честному, Джейк Пол — не боксер, он мальчик с ютуба.

Тайсон: Борцу будет сложно боксировать.

Уайт: Но давайте будем честны, Джейк Пол не боксер. Этот парень — гребаный ютубер.

Джуда: Но он много работал, Дана. Он усердно работал, и это все я видел своими глазами.

Уайт: Заб, называй вещи своими именам. Ты тусуешься с этим парнем и говоришь, что он умеет драться?

Джуда: Да.

Уайт: Он будет драться с опытным борцом, который бился с настоящими бойцами и становился чемпионом мира в других организациях.

Джуда: Бой будет проходить в стойке. У него [у Пола] быстрые руки. Это стоит признать.

Уайт: Поставлю миллион долларов на то, что он [Пол] проиграет этот гребаный бой.

Тайсон: Представляю, если этот парнишка срубит еще лям с Уайта.

«Ненавижу холод. Я слишком стар для такого климата»

Джуда: Что еще интересного расскажешь?

Уайт: Ничего особенного. Недавно позволил себе отпуск, отлично провел время с детьми. Теперь вернулся в дело.

Тайсон: Где отдыхали?

Уайт: В Джексон-Хоул (горная долина в США. — Прим «СЭ»).

Тайсон: О, это одно из тех мест, где проводят время богатые белые люди (смеется).

Уайт: Дело в том, что мои дети любят кататься на сноуборде. Я же ненавижу холод и считаю, что слишком стар для такого климата. И мне не нравится кататься на сноуборде.

Джуда: Да, я тоже не люблю холод. Поэтому я и перебрался в Калифорнию из Бруклина.

Тайсон: Лучше посетить это место в летнее время. Там и природа будет другая, и все остальное.

Уайт: Верно. В целом отличное место для визита, но лучше действительно поехать туда летом. Природа там всегда красивая. Майк, где ты сейчас больше времени проводишь — в Калифорнии или здесь [в Лас-Вегасе]?

Тайсон: В Калифорнии меня достало — там я чувствую себя одиноким. А тут у меня и семья, и дети. Надо с ними проводить время.

Уайт: Все заперты дома, не так ли?

Тайсон: Да. Но все-таки тут родные, близкие и, например, еще Заб. Не приходится скучать.

«Больше всего жду бой Макгрегора»

Джуда: Расскажи поподробнее о поединке этой китаянки [Вэйли Чжан] против... Я уже забыл, как ее имя произносится.

Уайт: Йоанна Енджейчик.

Джуда: Черт, все, я в ловушке...

Уайт: Это был бой года. Они устроили настоящую рубку. Во время боя у Енджейчик появилась огромная гематома на лбу. Но она шла вперед. Обе девушки дрались до конца, и это было захватывающе.

Джуда: Помню, такая гематома была в боксе — в поединке Хасима Рахмана.

Уайт: Это еще цветочки. У Енджейчик гематома была в разы больше. И она все равно билась кость в кость на протяжении всей дистанции из пяти раундов.

Джуда: Что происходило в твоей голове на тот момент?

Уайт: Я сходил с ума. Это был один из лучших боев, что я видел.

Джуда: Не думал, что кто-то может скончаться? (Смеется.)

Уайт: Чжан и Енджейчик — безбашенные бойцы.

Тайсон: Должно быть, они очень духовитые.

Уайт: В целом девушки всегда бьются зрелищно. Они дерутся очень технично, и каждая выходит с какой-то фишкой. Выходят на бой с целью, что надо заявить о себе.

Джуда: Вот ты устраиваешь столько боев, но чей бой ты ждешь больше всего?

Уайт: Наверное, бой Конора Макгрегора. Мир сходит с ума, когда этот парень выходит драться.

Джуда: Да, этот парень умеет устраивать шоу.

Тайсон: И это то, что люди хотят увидеть. Люди ждут зрелища и шоу.

Уайт: Верно. Тому подтверждение — высокие показатели продаж Pay-per-view.

Джуда: Что насчет Хабиба?

Уайт: Он очень крут. Обычно я стараюсь никого не отговаривать вернуться, но этот парень исключение. Хабиб — лучший в мире боец.

Тайсон: Действительно, а с кем ему еще биться?

Уайт: Именно. Хабиб победил лучших. Он зарабатывает кучу денег и при этом чувствует себя на голову выше этих ребят. Кого надо, того он победил. Многие из них в топ-5 находятся. Что скажете? С кем еще ему драться?

Джуда: Бойцы дерутся не ради денег, а ради славы и чемпионского пояса.

Уайт: И после этого деньги сами к тебе потянутся.

Джуда: Верно. И тот боец, который приходит в это дело ради доллара, — это ничем хорошим не заканчивается.

Уайт: Так и есть.

Джуда: А те, которые готовы драться с кем-угодно, — они далеко идут.

Уайт: Верно. И фанаты любят таких.

Джуда: В этом весь Хабиб. Он принимал все эти вызовы и выходил победителем каждый раз.

Уайт: Надеюсь, он проведет еще один бой. Я стараюсь.

«Вся съемочная группа была в страхе, потому что рядом был злой Майк Тайсон»

Тайсон: Что за прекрасный, солнечный день! Думаю, если бы мы сидели под солнцем, то ты бы превратился в черного.

(Уайт смеется.)

Джуда: Как часто тренируешься?

Уайт: К счастью, есть зал прямо под моим офисом. Это облегчает процесс. Я довольно систематично занимался последний год. А чем еще можно было заниматься, так ведь?

Тайсон: Хорошо, что мне удалось вернуть себя в форму после всего того, что я ел в последнее время — мороженое, мясо...

Уайт: Сейчас выглядишь круто.

Джуда: Многие бойцы после десятинедельного или двенадцатинедельного тренировочного лагеря срываются и позволяют себе есть все.

Уайт: Я видел видео в Instagram, в котором чуваки ехали по автостраде, а ты в это время был на пробежке. Сколько тогда ты пробежал?

Тайсон: В первый раз я пробежал примерно 1,5 мили (2,4 километра). В последний раз уже около 6,5 мили (10,5 километра).

Уайт: Черт возьми. Это не шутки. Сколько тебе сейчас лет? 51 или 52?

Тайсон: 54.

Уайт: Тебе 54, и ты смог вернуться в форму, а также пробежать 6,5 мили. Круто.

Тайсон: И затем 3 мили (4,8 километра) прошелся пешком. В общей сложности примерно 9,5 мили (15,2 километра) ходьбы и бега.

Уайт: Охренеть!

Джуда: Ты выглядел невероятно в том бою с Роем Джонсом.

Уайт: Как ты себя чувствовал в этом бою?

Тайсон: Я чувствовал себя лучше, чем ожидал. Думал, что буду нервничать, а в итоге дрался расслабленно.

Уайт: В процессе самого боя как ты себя чувствовал?

Тайсон: В момент боя я понимал, что могу работать еще лучше, наносить различные комбинации. Поэтому мне хочется повторить это снова.

Уайт: Рой сказал, что ты все еще чертовски силен.

Тайсон: Мне хотелось пройти всю дистанцию. Не выходил с целью, что надо нокаутировать кого-то, хотя понимаю, что люди этого ждали. Но мне хотелось полного боя.

Уайт: Я счастлив за тебя. Очень сильно переживал за тебя.

Тайсон: Что-что, но драться я точно могу.

Джуда: Дана, твоя реакция, когда анонсировали бой Майка Тайсона?

Уайт: Я ему позвонил и сказал, что это плохая идея. Мне не нравится. Далее кто-то публично меня об этом спросил на пресс-конференции, на что я ответил, что мне не нравится такая идея, так как Майк очень знаменит, и у него есть куча разных способов заработать деньги. Не надо получать по лицу в таком возрасте.

Тайсон: Знаешь, что самое интересное? Дана переживает за мое здоровье, но в то же время предлагает мне работу в каком-то гребаном ТВ-шоу с акулами. Мне лучше выйти и подраться со львом, чем иметь дело с акулами.

Уайт: Ахахаха. Да, я правда позвонил Майку и говорю: «Слушай, не вздумай драться с Роем, давай я тебе дам место на ТВ-шоу «Shark Week». Там нужно было плавать с акулами. В итоге Майк пришел на съемки, не захотел плавать с ними, был дико зол. Вся съемочная группа была в страхе, потому что рядом злой Майк Тайсон.

Тайсон: Они перевернули лодку, мне нужно было плыть в клетку и спасаться от погони акул... Меня посадили в клетку, а ее окружили акулы. У меня началась клаустрофобия. Вот так Дана позаботился обо мне, вот так он меня любит.

Уайт: После той пресс-конференции, где я сказал, что против возвращения Майка Тайсона, он решил мне лично позвонить. Он сказал: «Мы с тобой давно дружим, но я уже взрослый мужик, и если я решил драться, то не воспринимай это как-то негативно». И я ответил: «Ты прав. Ты больше не услышишь от меня ни единого гребаного писка».

«Прихожу на работу к 8.30, ухожу в семь вечера. Работаю без выходных»

Джуда: Что ждет UFC в ближайшие годы?

Уайт: Страны потихоньку начинают открываться, поэтому мы будем открывать для себя новые рынки. Сейчас у нас два чемпиона из Африки, и их станет трое, если Нганну победит Стипе. Я планирую устроить турнир в Африке. Сейчас работаю над этим. Будем и дальше открывать для себя новые территории, искать новые таланты и в целом развивать этот бренд.

Тайсон: Самое изолированное место в мире — это Тристан-да-Кунья (архипелаг в южной части Атлантического океана). Туда можно доплыть за два с половиной дня от Кейптауна.

Уайт: Это место считается частью Африки?

Тайсон: Не думаю. Там жуткая дыра. Там людей-то и нет. Примерно 200 человек там проживает. Никакого телевизора, никакого радио, практически нет электричества.

Уайт: К черту это место. Обойдусь без него.

Джуда: Да, я тоже лучше останусь здесь и буду наслаждаться боями вместе с Даной. Спасибо, что пришел к нам.

Уайт: Спасибо за приглашение.

Тайсон: Чем будешь заниматься сейчас?

Уайт: Вернусь на работу. Прихожу туда где-то к 8.30 и ухожу в семь вечера.

Тайсон: Вот черт. Это же целый день на работе.