«Чимаев пер, как зомби! Я весь в синяках и ушибах». Бернс разбирает бойню с Хамзатом

Чимаев уже дал согласие на реванш.

9 апреля Гилберт Бернс и Хамзат Чимаев устроили, пожалуй, самый зрелищный поединок 2022 года в UFC. В бою, от которого большинство ждали быстрого финиша, произошло кровавое 15-минутное столкновение с двумя нокдаунами, 230 значимыми ударами и неожиданными сменами инициативы.

Чимаев свою версию поединка изложил на послематчевой пресс-конференции, а вот Бернс только сегодня впервые поделился разбором того, что случилось в субботу. Приводим весь рассказ бразильца о бое в его интервью Youtube-каналу «MMA Underground».

Какие травмы получил в бою, что сделал не так технически

«Я чувствую себя хорошо после боя, хотя у меня много мелких травм — я сильно ударился поясницей в бою, локоть сильно ушиблен, предплечья отбиты его киками, костяшки на обоих кулаках опухли, пара синяков на лице, швы на лбу, швы на брови. Вроде ничего не сломано, но куча синяков и ушибов. Если бы в поединке я делал чуть-чуть побольше кое-каких техник — лоукиков в икру, когда он стоял в правше, мидлкиков, когда, он менял стойки, уклонов головой, которые я, черт возьми, так тренировал... В последнем раунде именно я выбрасывал больше раундов, но, правда, я был потрясен в этом раунде, меня шатало, он попадал ударами. Но мне нравилось быть в этом бою, я получал удовольствие, я брал на себя риски. Хотя я просил 5 раундов. Это был очень близкий бой, не хочу говорить: «О, я выиграл», ненавижу так говорить, я не судья, судьи приняли его сторону».

Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC. Jeff Bottari/Zuffa LLC.

Интересная история про визуализацию перед поединком. Чимаев шел, как зомби, вперед даже в голове Гилберта. Ни перед одним боем в карьере Бернс так не нервничал, как перед этим

«Боевая неделя была очень занятой, в среду у меня был просто рабочий день с 9-00 до 17-00 — куча интервью, фотосессий, видео, реально с 9 до 17, безумие. Пресс-конференция была веселой, я знал, что он попытается залезть мне в голову. Еще хочу сказать, что я проделал много визуализации на боевой неделе. В среду у меня не получилось настроиться на нее, потому что было много дел, но в четверг, пятницу, субботу у меня была прекрасная визуализация. Я видел в голове, как довожу до этого парня тяжелейшие удары, а он наступает. Я говорил Генри Хуфту: «В визуализации я попадаю по нему бомбами, а этот чертов парень идет и идет вперед». Я думал: «Буду бросать бомбы, если он будет наступать. Но, черт, я бросаю и бросаю их, довожу суперчистые удары а он наступает, гребаный зомби.

Все это было в моей визуализации, и когда это случилось в бою, я уже был к этому готов. Я честно скажу, я никогда так не нервничал, как перед этим боем. Номер три в моей карьере по нервам — это бой с Дэмьеном Майей. С Камару я не нервничал, я был самоуверен. Со Стивеном Томпсоном — номер два. Но с этим парнем... я был нервным, как никогда. Но тем не менее, план на бой я исполнил, мы знали, что он начнет очень агрессивно и сильно, нам нужно будет держать дистанцию, где-то быть готовым работать на спине, чтобы ему было некомфортно в борьбе, в позиции сверху — и мне это удалось".

Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Хочет реванш с Чимаевым, 5 раундов. Не хочет больше вообще драться в 3-раундовых боях

«В любом случае, я счастлив, как выступил, счастлив реакции людей, бонусу после боя. Все прошло не так, как я хотел, но тем не менее. Думаю, таким выступлением я заслужил большой бой, потому что я взял большой риск. Я не говорю про титульник, для этого мне нужно поработать еще, но я заслужил какой-то большой бой. Надеюсь, когда я поеду с Висенте Люке в Вегас, у меня будет встреча с Даной и разговор на эту тему. Что касается Чимаева, я хочу реванш, пять раундов. Сейчас он подерется с Колби, потом, возможно, Камару, и потом мы можем подраться снова. Я хочу реванш с ним в ближайших его трех-четырех боях. Я хочу от него обходительности, я подрался с ним, когда он был на 11-м месте рейтинга, а я на втором. Теперь я хочу, чтобы он ответил любезностью. И я не хочу драться больше в трех раундах, с меня хватит. Все могут провести три раунда, я хочу драться 5 раундов.

Сейчас я возьму перерыв, мне нужно поработать над уклонами головой, лоукиками в икру, мидлкиками, финтами, кучей вещей. Если называть время возвращения... это либо август либо сентябрь. Пять раундов. Не хочу больше драться три раунда, даже если это не будет мейн-ивент, мне плевать. Я закончил с тремя раундами, не хочу больше драться так мало. Мне нужно залечиться, взять паузу от спаррингов".

Показывает скрин переписки с менеджером от 31 октября прошлого года, где просит бой с Чимаевым

«В воскресенье 31 октября я написал Али: «Как дела, брат?». Он отвечает: «Хорошо, чемп, как ты?». Я говорю: «Хорошо. Я хочу драться с Хамзатом». Он пишет: «Почему». Я отвечаю: «Потому что я уверен, что смогу побить его и сбить с него весь этот сумасшедший хайп. Может быть, я подожду еще одной его победы, и потом подерусь с ним. Я настоящий боец, я хочу самые сложные вызовы». Он ответил: «Респект».Я спросил: «Что думаешь?». И он написал: «Пожалуйста, не пиши об этом в твиттере». Наверное, он так сказал, потому что выбивал новый контракт или что-то вроде того».

Гилберт Бернс показывает переписку с менеджером.

На Бернса к этому бою работали 5 личных специалистов — в питании, физиотерапии, психолог и так далее

«Я помню реакцию публики после гонга в бою с Чимаевым. Я увидел губернатора Флориды, увидел Дану, люди сходили с ума. Дана подошел ко мне: «Какой бой! Один из лучших, что я видел в жизни! Вы закатили шоу!». Я проделал гигантскую работу к этому бою, просто гигантскую. У меня такая большая команда, столько людей на меня работает. Я нанял диетолога, нанял психолога, нанял личного физиотерапевта, который приходит ко мне домой, у меня личный тренер по силовой и функциональной подготовке, еще одного тренера я нанял, два человека прилетели ко мне из Бразилии помогать на этот бой...

Гилберт Бернс. Фото mma, USA Today Sports

Вот такую работу я проделал, и поэтому поражение очень сильно ударило по мне, я плакал после боя. Первый человек мне сказал: «Вау, это был крутой бой, не расстраивайся» — я еще держался. Второй сказал такое, третий, четвертый — это как раз был чертов Дана, он слишком много говорил — и вот здесь я уже не выдержал и заплакал. Я шел из клетки и плакал. Потому что мне все равно, хороший это бой был или плохой, я хочу выигрывать. Пусть будет скучный бой, но я выиграю".

Чимаев не долго тянул с ответом — несколько часов назад шведский боец пришел в соцсети Бернса и написал в комментариях: «100% между нами не все кончено. В следующий раз 5 раундов, я заберу твою душу».