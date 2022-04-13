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«Чимаев пер, как зомби! Я весь в синяках и ушибах». Бернс разбирает бойню с Хамзатом

Гилберт Бернс разобрал свой бой против Хамзата Чимаева на турнире UFC 273
Никита Горшенин
Корреспондент
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Гилберт Бернс против Хамзата Чимаева.
Фото USA Today Sports
Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273.
Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC.
Гилберт Бернс показывает переписку с менеджером.
Гилберт Бернс.
Фото mma, USA Today Sports
Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273.
Фото USA Today Sports
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Чимаев уже дал согласие на реванш.

9 апреля Гилберт Бернс и Хамзат Чимаев устроили, пожалуй, самый зрелищный поединок 2022 года в UFC. В бою, от которого большинство ждали быстрого финиша, произошло кровавое 15-минутное столкновение с двумя нокдаунами, 230 значимыми ударами и неожиданными сменами инициативы.

Чимаев свою версию поединка изложил на послематчевой пресс-конференции, а вот Бернс только сегодня впервые поделился разбором того, что случилось в субботу. Приводим весь рассказ бразильца о бое в его интервью Youtube-каналу «MMA Underground».

Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса на&nbsp;турнире UFC 273. Триллер Чимаева. Бернс показал ему, что такое ММА высокого уровня

Какие травмы получил в бою, что сделал не так технически

«Я чувствую себя хорошо после боя, хотя у меня много мелких травм — я сильно ударился поясницей в бою, локоть сильно ушиблен, предплечья отбиты его киками, костяшки на обоих кулаках опухли, пара синяков на лице, швы на лбу, швы на брови. Вроде ничего не сломано, но куча синяков и ушибов. Если бы в поединке я делал чуть-чуть побольше кое-каких техник — лоукиков в икру, когда он стоял в правше, мидлкиков, когда, он менял стойки, уклонов головой, которые я, черт возьми, так тренировал... В последнем раунде именно я выбрасывал больше раундов, но, правда, я был потрясен в этом раунде, меня шатало, он попадал ударами. Но мне нравилось быть в этом бою, я получал удовольствие, я брал на себя риски. Хотя я просил 5 раундов. Это был очень близкий бой, не хочу говорить: «О, я выиграл», ненавижу так говорить, я не судья, судьи приняли его сторону».

Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC.
Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC.
Jeff Bottari/Zuffa LLC.

Интересная история про визуализацию перед поединком. Чимаев шел, как зомби, вперед даже в голове Гилберта. Ни перед одним боем в карьере Бернс так не нервничал, как перед этим

«Боевая неделя была очень занятой, в среду у меня был просто рабочий день с 9-00 до 17-00 — куча интервью, фотосессий, видео, реально с 9 до 17, безумие. Пресс-конференция была веселой, я знал, что он попытается залезть мне в голову. Еще хочу сказать, что я проделал много визуализации на боевой неделе. В среду у меня не получилось настроиться на нее, потому что было много дел, но в четверг, пятницу, субботу у меня была прекрасная визуализация. Я видел в голове, как довожу до этого парня тяжелейшие удары, а он наступает. Я говорил Генри Хуфту: «В визуализации я попадаю по нему бомбами, а этот чертов парень идет и идет вперед». Я думал: «Буду бросать бомбы, если он будет наступать. Но, черт, я бросаю и бросаю их, довожу суперчистые удары а он наступает, гребаный зомби.

Все это было в моей визуализации, и когда это случилось в бою, я уже был к этому готов. Я честно скажу, я никогда так не нервничал, как перед этим боем. Номер три в моей карьере по нервам — это бой с Дэмьеном Майей. С Камару я не нервничал, я был самоуверен. Со Стивеном Томпсоном — номер два. Но с этим парнем... я был нервным, как никогда. Но тем не менее, план на бой я исполнил, мы знали, что он начнет очень агрессивно и сильно, нам нужно будет держать дистанцию, где-то быть готовым работать на спине, чтобы ему было некомфортно в борьбе, в позиции сверху — и мне это удалось".

Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Фото USA Today Sports
Хамзат Чимаев (слева) против Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

Хочет реванш с Чимаевым, 5 раундов. Не хочет больше вообще драться в 3-раундовых боях

«В любом случае, я счастлив, как выступил, счастлив реакции людей, бонусу после боя. Все прошло не так, как я хотел, но тем не менее. Думаю, таким выступлением я заслужил большой бой, потому что я взял большой риск. Я не говорю про титульник, для этого мне нужно поработать еще, но я заслужил какой-то большой бой. Надеюсь, когда я поеду с Висенте Люке в Вегас, у меня будет встреча с Даной и разговор на эту тему. Что касается Чимаева, я хочу реванш, пять раундов. Сейчас он подерется с Колби, потом, возможно, Камару, и потом мы можем подраться снова. Я хочу реванш с ним в ближайших его трех-четырех боях. Я хочу от него обходительности, я подрался с ним, когда он был на 11-м месте рейтинга, а я на втором. Теперь я хочу, чтобы он ответил любезностью. И я не хочу драться больше в трех раундах, с меня хватит. Все могут провести три раунда, я хочу драться 5 раундов.

Сейчас я возьму перерыв, мне нужно поработать над уклонами головой, лоукиками в икру, мидлкиками, финтами, кучей вещей. Если называть время возвращения... это либо август либо сентябрь. Пять раундов. Не хочу больше драться три раунда, даже если это не будет мейн-ивент, мне плевать. Я закончил с тремя раундами, не хочу больше драться так мало. Мне нужно залечиться, взять паузу от спаррингов".

Хамзат Чимаев. «Маме не звонил, потому что интернета нет на телефоне». Чимаев — пицца с колой, Колби, встреча с детьми Бернса

Показывает скрин переписки с менеджером от 31 октября прошлого года, где просит бой с Чимаевым

«В воскресенье 31 октября я написал Али: «Как дела, брат?». Он отвечает: «Хорошо, чемп, как ты?». Я говорю: «Хорошо. Я хочу драться с Хамзатом». Он пишет: «Почему». Я отвечаю: «Потому что я уверен, что смогу побить его и сбить с него весь этот сумасшедший хайп. Может быть, я подожду еще одной его победы, и потом подерусь с ним. Я настоящий боец, я хочу самые сложные вызовы». Он ответил: «Респект».Я спросил: «Что думаешь?». И он написал: «Пожалуйста, не пиши об этом в твиттере». Наверное, он так сказал, потому что выбивал новый контракт или что-то вроде того».

Гилберт Бернс показывает переписку с менеджером.
Гилберт Бернс показывает переписку с менеджером.

На Бернса к этому бою работали 5 личных специалистов — в питании, физиотерапии, психолог и так далее

«Я помню реакцию публики после гонга в бою с Чимаевым. Я увидел губернатора Флориды, увидел Дану, люди сходили с ума. Дана подошел ко мне: «Какой бой! Один из лучших, что я видел в жизни! Вы закатили шоу!». Я проделал гигантскую работу к этому бою, просто гигантскую. У меня такая большая команда, столько людей на меня работает. Я нанял диетолога, нанял психолога, нанял личного физиотерапевта, который приходит ко мне домой, у меня личный тренер по силовой и функциональной подготовке, еще одного тренера я нанял, два человека прилетели ко мне из Бразилии помогать на этот бой...

Гилберт Бернс.
Гилберт Бернс. Фото mma, USA Today Sports

Вот такую работу я проделал, и поэтому поражение очень сильно ударило по мне, я плакал после боя. Первый человек мне сказал: «Вау, это был крутой бой, не расстраивайся» — я еще держался. Второй сказал такое, третий, четвертый — это как раз был чертов Дана, он слишком много говорил — и вот здесь я уже не выдержал и заплакал. Я шел из клетки и плакал. Потому что мне все равно, хороший это бой был или плохой, я хочу выигрывать. Пусть будет скучный бой, но я выиграю".

Чимаев не долго тянул с ответом — несколько часов назад шведский боец пришел в соцсети Бернса и написал в комментариях: «100% между нами не все кончено. В следующий раз 5 раундов, я заберу твою душу».

Хамзат Чимаев
UFC
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