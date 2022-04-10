Триллер Чимаева. Бернс показал ему, что такое ММА высокого уровня

Хамзат Чимаев столкнулся с уровнем оппозиции, с каким еще никогда не сталкивался: на турнире UFC 273 в Джексонвилле Гилберт Бернс составил ему достойнейшую конкуренцию.

Хамзат Чимаев, Швеция, 27 лет. Полусредний вес. Статистика в ММА: 11 побед, 0 поражений.

Гилберт Бернс, Бразилия, 35 лет. Полусредний вес. Статистика в ММА: 20 побед, 5 поражений.

Восхождение Хамзата Чимаева в UFC стремительно — и этом при том, что у него был годовой простой в выступлениях. Он очень бодро начал — три победы за два месяца, а затем в его карьеру вмешался коронавирус. Хайп Чимаева спал, но в октябре 2021-го он растерзал Ли Цзяньляня на UFC 267 и получил еще большую популярность.

Сегодня же Хамзату противостоял второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе. Соперников такого уровня, как Бернс, у него еще не было. Бразилец стартовал в UFC в 2014 году — в легком весе, выиграл три боя подряд (причем дважды заработал бонус за лучшее выступление вечера), а затем стал выступать нестабильно, чередуя победы с поражениями. В 2019-м решил попробовать себя в полусреднем весе — и правильно сделал: бразилец одержал четыре победы подряд, после чего получил бой за титул с Камару Усманом. Бернс хорошо начал — отправил соперника в нокдаун, но Усман сумел перестроиться и в итоге нокаутировал Бернса в третьем раунде. В июле 2021-го Гилберт приступил к новому походу за титулом, выиграв единогласным решением судей у Стивена Томпсона.

Плюс к этому у Бернса серьезный бэкграунд в БЖЖ и грэплинге — первое место на чемпионате мира по джиу-джитсу 2011 года, второе место на чемпионате мира по грэпплингу ADCC-2015. Но, несмотря на опыт и заслуги бразильца, фаворитом боя был Чимаев. До этого он еще не дрался с топами, но высочайший уровень Хамзата был все равно очевидец — в ММА у него не было ни одного боя, в котором у него возникли хотя бы малейшие проблемы.

Как только раздалась сирена, Чимаев ринулся в атаку. Через удар он прошел в корпус. Опрокинуть Бернса сразу не получилось, бразилец хорош защищался. Хамзату где-то через минуту удалось стянуть противника вниз, но тот довольно быстро поднялся, после чего пошла работа в стойке. Чимаев действовать первым номером, смело шел в атаку, но Бернс отвечал крепкими ударами. Темп боя был высочайшим. В кнце раунда Хамзат сменил стойку на правостороннюю и отправил Гилберта в нокдаун правым джебом! Далее последовал жесточайший граунд-энд-паунд, но Бернс выдержал. Чимаев решил сэкономить силы, поднялся и издевательским танцем показал — мол, вставай, давай биться в стойуе дальше.

Второй раунд получился огненным. Сначала Бернс попробовал сделать тейкдаун — не получилось. Бой продолжился в стойке. И тут Бернс хорошо попал правым прямым, разбив Чимаеву нос. Еще одна попытка прохода в ноги от Гилберта — и вновь Хамзат защитился. Что ж, чеченец в этом бою показал, что с защитой от борьбы у него полный порядок. А вот ударов он в этом бою пропустил больше, чем во всех предыдущих боях в ММА вместе взятых. Похоже, что Чимаев вышел с задачей дать людям шоу — и едва не поплатился за это. После очередной размашистой атаки Бернс его провалил, контратаковал — и это выглядело очень опасно. Потом был момент в партере, когда Гилберт оттолкнул Хамзата ногой, отбросив к сетке. Бойцы поднялись, и бразилец улыбнулся — он почувствовал, что победа совсем не так и далеко. Где-то на 4-й минуте раунда Чимаев сбавил темп — он явно подустал (опять же, темп боя был сумасшедшим), и концовка осталась за Бернсом. В конце, после перемаха у сетки, Хамзат и вовсе упал. Но тут же поднялся и даже провел тейкдаун.

1-1 по раундам, и все решилось в третьем. В первой половине раунда Чимаев, как в тот момент показалось, был близок к победе, обрушив на Бернса град мощных ударов у сетки. Гилберт выстоял. Был хороший момент и у бразильца, когда он трижды подряд сильно попал правой. Но в целом Хамзат, постоянно менявший стойки, смотрелся лучше. Итог: победа Чимаева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Возможно, от него ждали большего, но и Бернс проявил себя самым лучшим образом. Теперь Хамзата ждет претендентский бой с Колби Ковингтоном.

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Хамзат Чимаев: «Я не ожидал, что он такой жесткий парень. Не ожидал. Он вышел сюда и показал бразильский дух. Я знаю бразильцев, они с духом, у меня много братьев бразильцев Мой тренер по БЖЖ бразилец, я знаю его много лет, он мне помогает с первого дня, они жесткие ребята, бразильцы. Я вышел сюда сделать мою работу и забрать мои деньги. Уважение Гилберту, брат, ты показал сердце сегодня. Он был очень хорош сегодня, я не ожидал, что он настолько сильный, не ожидал, что он так начнет. Он должно быть пахал как не знаю кто к этому бою, ведь я сам пахал еще как. Никогда не прекращал мои тренировки. Но он очень жесткий. Я давно хотел такого боя, у меня было 10 побед и 10 финишей, а теперь я окровавлен, я устал, мне больно, но я люблю такое».

Гилберт Бернс: «Я пошел против всех котировок и ожиданий, мне все равно, я дерусь с кем угодно. Я второй номер в мире, моя цель — драться против сильнейших. Кто бы ни был против тебя, какие расклады — у меня огромное сердце и моя семья и моя команда рядом, я буду сражаться. Вам придется отдать все, что у вас есть, убить меня, но я не сдамся».