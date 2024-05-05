Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:53

Пантожа победил Эрцега в главном поединке UFC 301 и сохранил пояс чемпиона в наилегчайшем весе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бразильский боец Александр Пантожа в главном поединке UFC 301 победил австралийца Стива Эрцега.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи единогласным решением судей (48-47, 48-46, 49-46). Пантожа сохранил за собой пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

На счету 34-летнего Пантожи 28 побед и 5 поражений, у 28-летнего Эрцега 12 побед и 5 поражений. «СЭ» вел текстовую трансляцию поединков UFC 301.

Александр Пантожа
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Началась прямая трансляция главной пасхальной службы из храма Христа Спасителя в Москве
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Израиль) состоится 4 мая
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альдо единогласным решением судей победил Мартинеса в со-главном поединке UFC 301

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости