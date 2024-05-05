Пантожа победил Эрцега в главном поединке UFC 301 и сохранил пояс чемпиона в наилегчайшем весе

Бразильский боец Александр Пантожа в главном поединке UFC 301 победил австралийца Стива Эрцега.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи единогласным решением судей (48-47, 48-46, 49-46). Пантожа сохранил за собой пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

На счету 34-летнего Пантожи 28 побед и 5 поражений, у 28-летнего Эрцега 12 побед и 5 поражений. «СЭ» вел текстовую трансляцию поединков UFC 301.