Хамитов — о бое со Шлеменко: «Я буду выигрывать за счет ума»

Казахстанский боец Куат Хамитов высказался о предстоящем поединке против Александра Шлеменко, который состоится 11 мая на турнире RCC 19 в Екатеринбурге.

«Я буду выигрывать за счет ума. Когда встречаются такие два спортсмена, у которых за спиной столько боев, побеждает не просто физическая сила и функционалка, здесь побеждает интеллект. Я просто умнее Шлеменко. Страх уходит, тело реагирует по-другому. Сейчас я смотрю на Шлеменко как охотник на свою добычу!» — цитирует Хамитова пресс-служба RCC.

Хамитов последний бой провел против Залимхана Юсупова в мае 2023 года на турнире Hardcore MMA 62. В этом поединке Куат одержал победу единогласным решением судей. На его счету 24 победы, восемь поражений и одна ничья.