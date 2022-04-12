«Я подарил ему Land Rover на 16-летие, а он ездит на такси!» Дана Уайт в шоке, что его сын равнодушен к машинам

Новое поколение молодежи.

Президент UFC Дана Уайт никогда не относился к тому типу богача, который держит своих детей в жестких финансовых ограничениях. Давать им деньги только на карманные расходы, оградить от владения роскошью, оплатить только образование, а огромного наследства лишить — все это не про методы воспитания Даны.

Босс UFС всегда щедро одаривал своих трех детей — Дану-младшего, Эйдена и дочь Саванну, да так, что это попадало в поле зрения бульварных СМИ. Самую широкую огласку получили подарки Уайта сыновьям на их 16-летие. На празднование 16-го дня рождения Даны-младшего отец выделил денег столько, что их хватило на роскошный BMW в качестве основного подарка, выступление культового рэпера Кендрика Ламара и дорогущую вечеринку в вегасовском Brooklyn Bowl.

Сын Уайта Дана-младший с подаренным на 16-летие BMW. социальные сети

Когда же пришла пора праздновать свое 16-летие другому сыну — Эйдену, Уайт также не пожалел средств. По информации Las Vegas Review Journal, он потратил на подарки и вечеринку миллион долларов: Эйдену достался Land Rover Defender, личный концерт с участием звезд музыки — Migos, Everlast, DJ Carnage и A$AP Rocky, а также веселье на крыше элитного стрип-клуба Лас-Вегаса — с бассейном и ведрами дорогого шампанского.

Подаренными автомобилями сыновья Уайта распорядились по-разному: Дана-младший быстро ввел его в эксплуатацию и стал заправским водителем, а Эйден — полностью проигнорировал. Удивительно, но младший сын Уайт абсолютно равнодушен к машинам, вождению и водительским правам. Понять этого не может и сам отец — своими соображениями и печалью он как-то поделился с ведущим на YouTube-канале First Class Fatherhood.

Land Rover Defender. https://fr.motor1.com

Ведущий: — Дана, насколько для вас большим стрессом был период, когда ваши дети начали учиться на права и водить машину?

Дана Уайт: — Здесь я счастливчик. Когда мне самому было восемь-девять лет, мой дядя сажал нас в машину и давал водить. По городу и рядом. Полиции тогда было не так много, в те времена всем было пофиг, что ты там делаешь. И я также начал приучать моих детей к вождению в раннем возрасте. Дочь и сыновей. У нас есть большое поместье в Леванте, штат Мэн, — там мои дети водили машину от одного дома к другому. Я также давал им водить в нашем пригородном комьюнити в Вегасе. Поэтому уже в юном возрасте они научились водить, что очень сложно сделать в большом городе — Вегасе или Нью-Йорке, Чикаго или Бостоне.

Мой старший сын Дана — очень хороший водитель, когда он учился на права и начал водить, я вообще не переживал. Он уверен в себе, здорово водит. Но мой младший сын, Эйден, до сих пор не получил права! Несколько лет назад я подарил ему на 16-летие симпатичную машину (Land Rover Defender. - Прим. «СЭ»), а ему было вообще все равно. Ему просто неинтересно вождение. Он везде ездит на Uber, или его возят друзья. Вот что значит разные характеры. Но, естественно, как отец я больше нервничаю по поводу дочери. Через пару лет и она начнет учиться на права, сейчас ей 13 лет, и вот тогда я начну уже нервничать.

Уайт с младшим сыном Эйденом. социальные сети

Ведущий: — Я езжу на Uber по выходным и часто вижу, что подростки вообще уже не парятся по поводу получения прав, им это не нужно. Когда я рос, получение прав было вообще главной целью для всех нас.

Дана Уайт: — Это реально было главной целью, тогда мы больше ни о чем другом не думали. Когда мне исполнилось 16, я точно знал две вещи: 1) тачка мне не светит; 2) но я точно буду получать права. В наши годы права — это было вообще все. Это было твое чувство свободы. Были у тебя права — ты мог делать все что угодно. А современным подросткам пофиг на вождение и права. Это самое безумное для меня.