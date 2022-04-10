Яркая речь после побоища с Бернсом.

В ночь на 10 апреля бойцовский мир наконец-то получил возможность рассмотреть феномен Хамзата Чимаева под увеличительным стеклом. Боец, который выиграл первые четыре боя в UFC с небывалым блеском, удостоился эксклюзивного права на огромный скачок в оппозиции — после боев с нерейтинговыми парнями — сразу же второй номер дивизиона, Гилберт Бернс.

Скачок дался непросто — кровь, усталость, сотрясенная голова и сомнения в правильности судейского решения. Швед, который пропустил в предыдущих четырех боях всего два значимых удара, принял от Бернса целых 119 попаданий и несколько раз находился в пошатывающемся состоянии.

Гилберт Бернс и Хамзат Чимаев. Jeff Bottari/Zuffa LLC

Несмотря на потускнение ауры непобедимости, потенциал 27-летнего шведа все равно остается бесспорным — он уронил сверхопытного и опасного соперника джебом, едва не финишировал, легко отбивался от его тейкдаунов и переводил сам. Главный вопрос — к ведению поединка и эмоциональной дисциплине. Уж слишком азартно дрался Чимаев, в чем сам признался на послематчевой пресс-конференции.

Речь бойца по сравнению с дотурнирными заявлениями хоть и приобрела более уважительный оттенок, но не стала менее самоуверенной. Несмотря на увечья и сложный бой, он снова грозится всех размазать.

О том, как встреча с детьми Бернса сбила его с режима убийцы

«Я уважаю всех моих оппонентов, они все дерутся ради своих семей. Мне было тяжело драться с ним, потому что я увиделся с его детьми. Они подошли ко мне: «А вы будете драться с моим папой?» Я такой про себя: «Дерьмо. Мне такое не нужно». Я не хочу драться с чьим-то папой, я хочу драться с таким же убийцей, как я. Убить кого-то и не париться. После боя я подошел к Гилберту, извинился за панчи, которыми я попал, сказал, что мы деремся ради семьи».

О том, чувствует ли себя суперзвездой

«Не знаю, брат, мне плевать. Я забрал свои деньги, я хочу поесть пиццы, попить колы и пойти домой. Кому есть дело до славы, до всего этого дерьма. Взял деньги и наслаждайся жизнью».

Гилберт Бернс и Хамзат Чимаев. Jeff Bottari/Zuffa LLC

О главной ошибке в ведении поединка

«Всю неделю я говорил своей команде, что я нокаутирую его. Я слишком хотел нокаутировать его, с первой и до последней секунды боя, был возбужден, это было неправильно. Мой тренер был в бешенстве, говорил работать поспокойнее, потехничнее. Тренер говорил мне начинать бой медленно, работать с джеба, финтить. А я просто пошел делать всякое безумное дерьмо. В следующий раз мне нужно быть умнее».

О том, понял ли он теперь, что чемпионом стать не так просто

«Мне плевать. Вы думаете, я не жесткий? Я показал сердце, я жестче всех. Я размажу их всех».

О Колби Ковингтоне как следующем сопернике

«Мне все равно. Я же сказал, я готов ко всему. Если он не будет вызывать копов и Дана Уайт не сядет в тюрьму за этот бой, я буду счастлив подраться и размазать его лицо. Нокаутирую ли его? Конечно».

Хамзат Чимаев. скриншот с послематчевой пресс-конференции

О получении от тренера по БЖЖ пурпурного пояса

«Пять лет я шел к нему с моим тренером, для меня это многое значит. За пять лет я засабмитил многих ребят. Трижды дрался с черными поясами. Я переводил его сегодня, и он не смог засабмитить меня. Я счастлив, что получил этот пояс, я много работал для этого».

О том, звонил ли маме после боя

«Нет, у меня нет интернета на телефоне. За него нужно платить, у меня стоит шведская симка. Мне нужно вернуться в отель, подключиться к Wi Fi и позвонить маме».