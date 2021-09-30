Биография Федора Емельяненко: жизнь Последнего Императора

Федор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября 1976 года. Сейчас Последнему Императору 45 лет. Рост Емельяненко 183 см, вес — соревновательный, в разные периоды карьеры составлял от 101 до 108 кг.

Детство и юношеские годы

Федор Емельяненко родился в украинском городе Рубежное, который расположен в Луганской области. Спортсмен появился в семье преподавателя Ольги Федоровны и газоэлектросварщика Владимира Александровича.

Федор был вторым ребенком в семье — у родителей уже была дочь Марина, которая родилась в 1974 году. В 1978 году семья переехала в Россию, город Старый Оскол Белгородской области. И позднее у Федора появилось еще два брата — Александр (1981 г.р.) и Иван (1988 г.р.).

С Александром у него сложились довольно драматичные отношения, хотя изначально они общались хорошо и тесно. Но когда оба были уже взрослыми и развивали свои спортивные карьеры — между братьями произошел конфликт, из-за которого они перестали поддерживать отношения. И даже вынесли это на публику, раздавая громкие интервью и обмениваясь колкими высказываниями в СМИ.

Разница в возрасте между Федором и Александром Емельяненко — пять лет. Именно Федор привел Александра в зал самбо и дзюдо. Когда в 2011 году на телеканале «Россия-2» вышел документальный фильм о Емельяненко-старшем, был очевидным тот факт, что отношения между братьями очень теплые.

В этой картине Александр вспомнил, как Федор в детстве таскал его на спине, забирал из садика. И также подтвердил, что именно брат привел его в спорт: «Благодаря ему я пришел в ММА, попал в Pride. По его стопам иду в спорте».

Сначала братья Емельяненко выступали в Pride — в одном из самых известных промоушенов середины 2000-х. Первое время они переживали друг за друга, но потом что-то пошло не так: Pride развалился, карьерные пути разошлись, братья перестали тренироваться вместе.

Александр попадал в один скандал за другим. Весной 2014-го его обвинили в изнасиловании, затем посадили в тюрьму. Он вышел на свободу в ноябре 2016-го, Федор же, спустя месяц после этого, сообщил «Фонтанке», что общается с братом через маму.

В 2017-м случилась знаменитая перепалка в прессе, когда Федор, реагируя на интервью Александра, назвал брата Иудой. Александр в свою очередь заявил: «В Феде дерьма больше, чем он весит».

В феврале 2018-го Александр же сказал в интервью «СЭ»: «Конечно, мы помиримся». Но спустя три года все осталось на прежнем уровне. В сентябре 2021 года — вновь Александр — заявил в интервью подкасту Hustle MMA, что вообще не общается с братом.

— Я с Федором не общаюсь уже очень давно. Лет четырнадцать, наверное, — сказал Емельяненко-младший. — Вообще не разговариваем. Так, в интервью он что-то говорит. Я как-то раз позвонил ему, у него аж истерика началась. Думал, захлебнется в своих словах. Я выслушал, поговорил, положил трубку и понял, что отношения нам еще долго не наладить.

На вопрос о примирении он дал четкий ответ — не верит, что это произойдет.

— Верите, что наладите?

— Вообще не верю. Мне без Федора живется спокойнее и комфортнее. Когда с Федором — надо под Федора дудку что-то делать, плясать. Угождать ему. «Федя! Федя!» Ходить облизывать его, чтобы он доволен был. Сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе, и никакие Федоры поперек дороги у меня не стоят.

Личная жизнь

Со своей первой (и в то же время — нынешней) супругой Федор Емельяненко познакомился еще в школьные годы в пионерлагере. Там Федор был на спортивных сборах, а Оксана работала вожатой. В 1999 году молодые люди поженились и у них родилась дочь Маша.

Но в 2006 году союз распался. Год спустя, в декабре 2007 года, у Емельяненко и его давней подруги Марины родилась дочь Василиса. Через два года пара узаконила отношения. В июле 2011 года в семье родилась еще одна дочка — Елизавета.

Однако в середине 2013 года пара приняла решение развестись. А Федор — вернуться к своей первой супруге Оксане. В этот раз пара обвенчалась в церкви. В браке родилось еще две дочери — в 2017 и 2019 годах.

Федор не просто так принял решение о венчании — еще в 2006 году после поездки в Дивеево, началось его воцерковление — не просто принятие крещения, а регулярное участие в богослужениях и в церковной жизни, стремление жить по-христиански и поддержка социальных отношений в пределах своей церковной общин.

В СМИ пишут, что Емельяненко задумывался о вопросах веры еще во время службы в армии, но именно с 2006 года его отношение к религии стало нести ярко выраженный характер.

С тех пор Федор часто упоминает Бога в своих высказывания.

«Когда человек обретает веру: тебя разворачивает на 180 градусов — либо ты со Христом, либо нет. Это именно радикальный выбор. Ты порываешь со своим прошлым — уверен, по-другому нельзя», — приводит слова Емельяненко «Фома».

Спортивная карьера Федора Емельяненко

Спорт в жизни Последнего Императора начался в 10 лет с занятий самбо и дзюдо в секции.

Школу Федор Емельяненко окончил в 1991 году и поступил в профессиональное училище, которое в 1994 году закончил с отличием. С 1995 по 1997 год служил в рядах Российской армии.

После увольнения в запас в 1997 году Федор получил звание мастера спорта России по самбо, а спустя два месяца стал мастером спорта по дзюдо. Позднее он также получил звание мастера спорта международного класса по самбо.

В 1999 году Емельяненко в составе сборной России по самбо стал бронзовым призером международных турниров класса А, а также помог команде в завоевании золотой медали в командном чемпионате Европы в Стамбуле. Но из сборной Федор был вынужден уйти в связи с несправедливостью в судействе и необходимостью заработков. Все это подтолкнуло его к выступлению в боях по смешанным правилам уже на профессиональной основе.

Первой организацией ММА в карьере Емельяненко стала японская RINGS. С ней боец провел 11 боев и завоевал чемпионский титул в тяжелом весе. Именно с этой организацией было и первое официальное поражение от японского бойца Цуеси Косаки, которое было признано спорным.

Дело в том, что соперник нанес Федору рассечение запрещенным ударом локтя. Бой был остановлен на 17-й секунде. По регламенту турнира должен был быть объявлен победитель, который продолжил бы путь до финала. Так как сам Емельяненко не мог продолжить участие, победу присудили Косаке. Но в иной ситуации японец был бы дисквалифицирован, а победа досталась бы Федору.

Емельяненко дважды становился чемпионом RINGS (в 2001 году — в тяжелом весе и в 2002 году — в абсолютной весовой категории) и был приглашен в Pride — на тот момент самую крупную организацию ММА в мире. Его дебют в рамках промоушена произошел 23 июня 2002 года, а уже через год, в 2003-м, Федор завоевал титул чемпиона.

В 2004 году Емельяненко защитил титул, победив Антонио Родриго Ногейру единогласным решением судей. Именно этот поединок он называл одним из самых важных в карьере.

Всего в рамках промоушена он трижды защищал титул, и в 2006 году, после победы над Марком Хантом, Федору присвоили звание четырехкратного чемпиона мира по боям версии Pride.

В этом же году, спустя несколько месяцев после защиты титула Емельяненко, организация обанкротилась, а ее активы были выкуплены главным конкурентом — «UFC».

После этого в СМИ распространялись слухи, что Емельяненко будет проводить бои в американском восьмиугольнике. Этому способствовали разногласия между Кэлвином Эйром, владельцем Bodog, и Вадимом Финкельштейном, менеджером Федора. Но в конечном итоге в октябре 2007 года Емельяненко подписал двухлетний контракт на шесть боев с M-1 Global.

В дальнейшем деятельность этой организации стала причиной конфликтов между Финкельштейном и другими организациями, к примеру Affliction. Это отразилось на карьере Емельяненко: в Pride он мог провести от трех до пяти боев за год, а после подписания контракта с M-1 Global проводил по одному бою за год, несмотря на необходимость проводить 3-4. Отметим, что Федор также являлся миноритарным совладельцем М-1 Global, обладая акционерной долей в 8,5 %.

С 2006 по 2012 год в карьере Федор провел ряд поединков: в апреле 2008-го он за 36 секунд победил экс-чемпиона UFC Тима Сильвию и стал первым чемпионом WAMMA в тяжелом весе, затем победил в первом же раунде Андрея Орловского. Далее в рамках лиги Strikeforce он нокаутировал Бретта Роджерса. В июне 2010 года Емельяненко потерпел свое первое бесспорное поражение — от Фабрисио Вердума. Бразилец заключил Федора в «треугольник». Емельяненко пытался высвободиться, но безуспешно и в итоге был вынужден сдаться. Это было его первое неоспоримое поражение за карьеру.

Далее Федор в 2011 году проиграл техническим нокаутом сначала Антонио Сильве, а затем Дэну Хендерсону. Контракт с Емельяненко в Strikeforce продлевать не стали. Впоследствии он провел один бой в японском промоушене Dream и два — в отечественном М-1 Global.

В июне 2012 года после победы над бразильцем Педро Хиззо на турнире M-1 Global в Санкт-Петербурге боец объявил о своем уходе с ринга, но уже 14 июля 2015 года Федор объявил о возобновлении карьеры. В июне 2017 года проиграл бой Мэтту Митриону в рамках шоу Bellator 180, а в апреле 2018-го на турнире Bellator 198 в Чикаго победил американца Фрэнка Мира. 29 декабря 2019 года Емельяненко победил Куинтона Джексона в своем прощальном туре в рамках Bellator X Rizin в Японии в первом раунде после нокаута.

Всего в ММА Федор провел 40 боев, одержал 35 побед (из них 12 — нокаутом).

Его первый тренер — Василий Гаврилов. Спустя год занятий самбо и дзюдо в секции Федора взяли в спортивный класс под руководством Владимира Воронова. Именно с этим тренером Емельяненко работает и по сей день.

Политическая деятельность

Помимо спортивной и тренерской, стоит упомянуть и политическую деятельность Емельяненко. С 3 сентября 2007 года Федор является членом политической партии «Единая Россия». В октябре 2010 года Емельяненко стал депутатом Белгородской областной думы. В ходе своей деятельности он уделял много внимания развитию спорта и молодежных движений.

В мае 2012 года Федор стал президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА России, а затем — членом Совета по развитию физкультуры и спорта и советником министра спорта РФ.

В октябре 2018 года на должность президента Союза ММА России назначили Радмира Габдуллина, а Федора — почетным президентом и председателем наблюдательного совета. Во время предвыборной президентской кампании 2018 года входил в список доверенных лиц кандидата Владимира Путина.

Достижения и награды

С апреля 2001-го по июнь 2010 года Федор не проиграл ни одного боя. В 2003-2010 годах признавался лучшим в мире бойцом в тяжелом весе (по версиям ESPN, Sherdog, Full Contact Fighter, MMA Weekly).

Титулы Емельяненко:

— девятикратный чемпион России по боевому самбо;

девятикратный чемпион России по боевому самбо; — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо;

четырехкратный чемпион мира по боевому самбо; — мастер спорта международного класса по дзюдо;

мастер спорта международного класса по дзюдо; — двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии RINGS;

двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии RINGS; — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии Pride FC;

четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии Pride FC; — двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии WAMMA.

У Федора также имеется ряд наград:

— медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 мая 2007 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу;

— почетное звание «Лучший в спорте Санкт-Петербурга» (2009);

— звание «Почетный гражданин Белгородской области» за выдающиеся достижения в спорте и личный вклад в развитие физической культуры и спорта (2009);

— Золотой орден семьи Романовых «Святой Николай II» I степени (2010);

— почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2016) и многие другие.

В 2015-м во время переговоров с японским промоушеном Емельяненко пришла идея создать свою команду. Идея воплотилась в жизнь: сейчас в Fedor Team 7 бойцов — и все дерутся в Bellator. Почти всех ученики — из Старого Оскола.

— Вадим Немков — полутяжелый вес, чемпион;

— Анатолий Токов — средний вес

— Валентин Молдавский — тяжелый вес;

— Кирилл Сидельников (12-6) — тяжелый вес;

— Виктор Немков — полутяжелый вес;

— Владимир Токов — легкий вес;

— Никита Михайлов — полулегкий вес.

Тренерский состав команды — Владимир Воронов и Александр Мичков.

Знаменитое прозвище Последний Император боец получил в Японии. Однако, по словам самого Емельяненко, оно ему не очень нравится.

«Последним Императором меня прозвали в Японии, где я много раз выступал. Но мне оно не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II», — заявил Федор в интервью в 2017 году.

Чем сейчас занимается Федор Емельяненко

В 2021 году Емельяненко продолжает спортивную и тренерскую карьеру. Летом стало известно, что в октябре боец встретится в поединке с Тимоти Джонсоном в Bellator на ВТБ Арене.

Бой пройдет 23 октября в Москве на «ВТБ Арене» в рамках вечера единоборств на турнире Bellator 269, который станет первым мероприятием промоушена в России. Поединок в Москве станет для 45-летнего Емельяненко последним обязательным в Bellator. Не исключено, что 23 октября Последний Император воспользуется своим правом, прописанным в контракте, и объявит о завершении карьеры.

В сентябре 2021 года Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. По сообщениям в СМИ, Федор успешно сдал вступительные экзамены по виноградарству и плодоводству. Он выбрал направление «Садоводство».

Социальные сети и сайт Федора Емельяненко

— Instagram: https://www.instagram.com/fedoremelianenkoofficial/

— Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Емельяненко,_Федор_Владимирович

— Сайт (не обновляется с 2015 года): http://www.fedoremelianenko.tv/rus/