Конец Легенды. Беринчик разбил Лобова

В лиге боев на голых кулаках «Махач» состоялся звездный бой . Друг Макгрегора дрался с другом Усика и Ломаченко .

Русский ирландец Артем Лобов, широко известный среди фанатов боев, славится не только дружбой с Конором Макгрегором, тяжелым ударом и статусом «Легенда». Он был одним из тех, кто вытащил на себе в медиа бои на голых кулаках. Именно после его выступлений в лиге Bare Knuckle FC произошел всплеск интереса к «кулачке», и промоушены, если их так можно называть, начали появляться по всему миру. В одной только Москве по таким или похожим правилам проводят бои 4-5 организаций, все пока не легализованные, без нормального медицинского контроля и большинство без профессионального судейства, да и в целом - в России бои без перчаток не являются признанным видом спорта. Ну, если не считать признанием любовь фанатов на YouTube.

Вообще, вся эта затея с кулачными боями без перчаток крутая, но не для всех. Не премиальное зрелище. И поведение участников, большая часть из которых настолько уличные, насколько возможно, и способы раскрутки боев, да и сама картинка - свет, съемка. Но именно это в сумме дает зрелищу ту самую «трушность» (от слова true - настоящий), которую так любит зритель в интернете. Ну и старое доброе ультранасилие. Отсюда и миллионы просмотров, которых бы не было, если бы трансляции и сами бойцы смотрелись профессиональнее и были более умелыми.

В американском Bare Knuckle FC, где когда-то раньше дрался Лобов, а вчера месили друг другу лица экс-бойцы UFC Пейдж Ван Зант и Рейчел Остович, каким-то образом умудрились эту «трушность» и «настоящесть» сохранить, даже когда вышли на международный уровень. И все, понятное дело, хотят так же. Но чтобы привлечь к себе внимание и заработать, нужны герои, чья известность выходит за пределы YouTube. И украинская лига Mahatch FC тоже нашла Артема Лобова.

"Легенда!" - слышались крики с трибун, когда он выходил на арену. Беринчик выходил в гангстерской кепке, в сопровождении людей, одетых под персонажей сериала «Острые козырьки», кто-то нес томми-ган, кто-то стрелял из пистонного револьвера.

Денис - серебряный призер Олимпиады и уже обладатель каких-то поясов в профессионалах, хвалился как-то, что у него 500 уличных боев (и побед). Но драка на улице заканчивается как правило очень быстро, а бой на голых кулаках - отличная возможность получить переломы рук и лицевых костей - и не закончить поединок, а продолжать испытывать боль и терпеть урон раунд за раундом. Лобов может терпеть. Именно поражения сделали его тем, кем он является. Если бы это был поединок по боксу в перчатках, я бы сказал, что никого удобнее Артема для Беринчика нет.

Но я не слишком верил в то, что бой состоится. Слишком много причин для Беринчика не ввязываться в авантюру. Лобов крупнее, жестче, и Артему нечего терять. Беринчик ставит на кон репутацию, ноль в графе поражений, а получив травму, надолго может застопорить профессиональную карьеру. Хотя, конечно, она не особенно двигается - Денис давно большая звезда дома, побеждает, устраивает яркие театральные постановки перед боем — даже язык не поворачивается назвать это просто выходом на ринг, но к чемпионскому бою будет двигаться еще долго, а затем долго ждать - в легком весе рулят Теофимо Лопес, победивший Василия Ломаченко, Девин Хэйни и Джервонта Дэвис - но последний, кажется, ушел уже в вес потяжелее. Но, может, «кулачка» это для него способ никого не ждать - и сделать что-то крутое, но не повторяя путь Усика или Ломаченко.

Первыми ударами попал Лобов. Из стойки левши несколько раз ударил с задней руки в голову и в корпус. Беринчик бежал вперед, навязывал клинч, работал там по корпусу. Лобов менял стойки. Вообще, бой выглядел так, будто боец и боксер поменялись местами. Украинский боксер давил темпом, а Русский ирландец пытался ловить оппонента на удар.

Во втором раунде поединок стал еще более вязким. Много борьбы в клинче, ближнего боя от Беринчика, и Лобов перестал за ним успевать. В клинче он никогда не работал, открытая стойка Артема была для соперника максимально удобной. Комбинации, которые бил Беринчик, он не мог прочитать, останавливался в тот момент, когда в него еще летели удары. За несколько секунд до конца третьего раунда Лобов пропустил тяжеленный правый по корпусу - согнулся, потерялся и оказался в нокдауне. Он встал - и его спас гонг.

Удары по туловищу голым кулаком - чрезвычайно эффективны. Они жестче, чем в перчатках, и можно чаще бить в полную силу - не бояться, что травмируешь руку, пробивать внутренние органы чуть ли не насквозь. Примерно так это и ощущалось через экран. Особенно зная о том, что Лобов тяжело гонял вес к этому бою. У него заканчивался воздух, не было скорости, не было возможности изменить тактику. Он просто отмахивался и пытался поймать Дениса на удар.

В четвертом раунде украинец продолжил гвоздить туда же, менял стойки, атаковал все точнее. Еще нокдаун - на этот раз рефери отсчитал Артему после пропущенного удара в голову, но не дожидаясь падения. Глаза Артема были потухшие, в тот момент, кажется, он и сломался. Снова гонг - и окровавленный и разбитый Лобов уходит в угол. На пятый раунд он не вышел.

«Я, наверное, буду завязывать. Нет огня в сердце», — сказал Лобов потом. Похоже, конец «Легенды».

А мне вспоминается теория двух ученых, изучавших австралопитеков. Они пришли к выводу, что крепкие лицевые кости, скулы, лоб, тяжелая челюсть для наших предков, питающихся мягкими плодами, была нужна не для разгрызания орехов. Это было эволюционным преимуществом в борьбе с себе подобными. Способность держать удар. По теории профессора Дэвида Кэрриера и доктора Майкла Моргана, у приматов эта сверхсила развилась очень скоро - сразу вслед за способностью сжать руку в кулак.

Большая часть тех, кто выходит в ринг, клетку или «мешкогон» (так называют арену в «Махаче») — охотники за головами. Они пользуются своей крепкой головой и ее же пытаются отбить своему сопернику. Беринчик - это другой класс боксера, с новым эволюционным преимуществом. И поэтому в пищевой цепочке он стоит значительно выше. И питаться будет лучше. Вопрос только, кем?