Гаджи Автомат: «В наших лигах кулачных боев Лобова щелкнут. Это боец ниже среднего»

Боец на голых кулаках Гаджи Автомат Наврузов в интервью «СЭ» выразил мнение, что Артем Лобов не сумел бы добиться успеха в российских лигах кулачных боев — как Top Dog и Hardcore Fighting.

— Скоро будет бой Лобова с Беринчиком (24 июля). То есть не удивитесь, если Лобов разберет боксера?

— Не то что не удивлюсь. Это от подготовки зависит... Да нет, Беринчик должен его легко убрать, тут не работает эта система. Я вообще не знаю, как Лобов там... С кем он подрался-то?

— С Малиньяджи, с боксером, выиграл. С экс-бойцом UFC дрался — Джейсоном Найтом, пусть и не самым успешным.

— Единственное прикольное, что он показывает, он показывает драку для людей, зрителям нравится. А арсенал у него ниже среднего уровня. Он просто показывает драку. Тактически там столько ошибок! Любой, кто более-менее разбирается, вам это скажет. Как он шагает, как движется, где открывается, как входит в атаку, как из нее выходит и так далее. Арсенал слабенький, но для людей хорошо. Они смотрят — а там бам-бам-бам — кровь, носы разбитые, руки, все в крови. Людям это нравится. А с профессиональной точки зрения у него слабый арсенал.

— В общем, если Лобов придет в какой-то наш ведущий промоушен, то...

— Его щелкнут.

— Щелкнут?

— Конечно, щелкнут. Сколько он весит?

— В ММА выступал до 66 кг, а сейчас вроде до 64.

— Что в Hardcore в 63, что в Top Dog Искандар, Золотой, Охотник, Гази его победят — у нас вообще этот вес самый лютый.

— То есть и Анубис может победить его?

— Думаю, нет.

— Он же дрался с Золотым на равных.

— Да, но Золотой был не совсем готов, ему дали две недели на подготовку. Было видно, что два разных человека вышли. Сейчас дай мне месяц отдыхать, а потом всего две недели на подготовку. А ему еще и вес гонять, он с 70 кг гоняет. Анубис — молодец, никто не ожидал от него такого боя. Да вообще, бой — такая непонятная штука. Выигрывает тот, кто лучше тренируется, чудес не бывает. Даже чтобы попасть лаки-панч, человек должен стоять и отрабатывать это на тренировке. Не бывает, что я, грубо говоря, никогда не бил головой, а потом взял, ударил головой и уронил кого-то. Все равно это все отрабатывается.

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