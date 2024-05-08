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Сегодня, 09:54

Саудиты подписали стратегическое соглашение с UFC

Давид Хачатрян
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Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил, что между Riyadh Season и UFC подписано стратегическое соглашение, включающее спонсорство мероприятий в Лас-Вегасе, в Эр-Рияде и соревнований Power Slap.

Первый турнир UFC в Саудовской Аравии состоится 22 июня. Турнир UFC on ABC 6 возглавит бой между экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 10-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0). Также в этом турнире подерутся третий номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) и шестой номер рейтинга Александр Волков (37-10).

UFC
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