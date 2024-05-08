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Дастин Порье: «Мне кажется, что Махачев меня не уважает»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) заявил, что он верит в себя и уверен, что способен победить чемпиона легкого веса Ислама Махачева (25-1).

«Иногда кажется, что Ислам меня не уважает. Я выйду в октагон, чтобы причинить ему боль. А он говорит, что для него это легкий поединок. Может быть, он так относится ко всем боям. Но я могу нокаутировать любого легковеса.

Когда я проиграл Чарльзу [Оливейре], и меня спросили о моем будущем, я ответил, что все еще верю в себя. Если я чего-то хочу, я этого добьюсь. И вот я снова здесь, я снова претендент. Но сейчас я не думаю о том, что будет дальше. Сейчас моя цель — красиво закончить свою историю», — сказал Порье в эфире шоу The MMA Hour.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
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