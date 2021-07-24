Сегодня ночью его эпоха может закончиться.

Ти Джей Диллашоу — самый заслуженный боец в истории легчайшего веса UFC. Никто не побеждал в этом дивизионе так много, стабильно и ярко, никто другой не бил столько лучших на их пике, ни у кого другого нет настолько длинного и пестрого списка статистических рекордов.

Сегодня ночью эпоха 35-летнего Диллашоу может закончиться — он выходит с двухлетнего простоя андердогом на молодого топа Кори Сэндхэгена (впервые Ти Джей дерется с соперником настолько моложе себя — почти шесть лет), который представляет собой совершенно новую породу бантамвейта — очень высокий и крупный (180 см, рост Диллашоу — 168 см), при этом быстрый, атлетичный, с великолепной ударной техникой и передвижением.

В случае поражения достижения Диллашоу на время могут подзабыться (феномен короткой памяти болельщиков), внимание аудитории переключится на совсем других бойцов, поэтому мы решили заранее зафиксировать списком все, что он сделал в этом спорте.

1) Единственный боец в истории UFC, у кого есть два нокаута ударом ногой в голову в титульных боях промоушена

Диллашоу финишировал комбинацией «хай-кик + панчи» Ренана Барао и выключил ударом ногой в голову Джо Сото. Никто другой в истории промоушена не побеждал в титульниках хед-киком более одного раза.

2) Диллашоу — автор самого позднего нокаута хай-киком в истории UFC

Он нокаутировал Джо Сото ударом ногой в голову на 22:20 — никто и никогда не финишировал в UFC этим ударом позже (кстати, самый ранний нокаут хай-киком в истории UFC принадлежит Никите Крылову — он нокаутировал Уолта Харриса ударом ногой в голову на 25-й секунде поединка).

3) Один из двух бойцов в истории UFC, у кого есть два и более финиша в 5-м раунде

Диллашоу всегда очень сильно и интенсивно проводил поздние раунды, что обернулось двумя финишами — в боях с Барао и Сото. Только Деметриусу Джонсону удалось собрать больше 5-раундовых финишей — три (Мышонок удосрочил сабмишенами в 5-м раунде Борга, Хоригучи и Морагу).

4) Больше всего нокаутов в истории легчайшего веса UFC.

Ти Джей Диллашоу - 7

Роб Фонт - 5

Коди Гарбрандт - 5

Эдди Уайнлэнд - 5

Шон О'Мэлли - 4

Петр Ян - 4

Марлон Вера - 4

Обратите внимание, что Диллашоу опережает ближайшую группу преследователей на два нокаута, и это при том, что он находился в двухлетнем простое, когда у Фонта, Гарбрандта и Уайнлэнда была возможность драться и нагнать лидера по нокаутам.

5) Делит второе место среди всех весов по количеству побед нокаутами в титульных боях UFC

Андерсон Сильва - 7 побед нокаутами в титульниках UFC

Ти Джей Диллашоу - 5

Чак Лидделл - 5

Рэнди Кутюр - 5

Мэтт Хьюз - 5

Тут важно уточнить, что Сильва дрался за титул уже в своем втором бою в UFC (также один из нокаутов с Патриком Коте — очень условный, потому что Коте порвал связки колена и отказался продолжать бой), Хьюз — в первом, Кутюр получал возможность немедленно драться за титул после почти каждого своего поражения (после поражений Родригесу, Барнетту, Белфорту и Лидделлу Рэнди снова давали титульный бой, а однажды ему дали его и вовсе после двух поражений подряд). Диллашоу же получил титульник только на свой 8-й бой в UFC, и после спорного поражения Доминику Крузу ему потребовалось одержать еще две победы, чтобы выйти на титул, — над Ассунсао, который шел на 7 победах подряд, и Линекером, который шел на 9-1 в UFC.

Также Диллашоу — единственный в этом списке из легких весов. Среди тех, кто весит 70 кг и меньше его, пять побед нокаутами в титульниках — пока непревзойденный результат (ближайший преследователь — Макс Холлоуэй, у него 4 нокаута в боях за пояс).

6) Диллашоу оборвал больше всех 5-матчевых победных серий в UFC среди других чемпионов легчайшего веса UFC

Ти Джей победил Коди Гарбрандта и Джона Линекера, когда они шли на 6 победах подряд в этом весе, Барао и Ассунсао — на 7 (Барао так вообще не проигрывал 10 лет, и его общий рекорд выглядел как 31-1). Итого — четыре оборванных победных серии от 6 и более выигрышей подряд.

К примеру, Петр Ян не оборвал даже одной серии соперника с пятью победами подряд. Ренан Барао обрезал 4-матчевые победные серии в UFC Юрайе Фэйберу и Майклу Макдональду. Коди Гарбрандт закончил выдающуюся серию Круза (12 побед подряд в UFC и WEC) и 4-матчевую победную серию в UFC Алмейды (в ММА у Алмейды на тот момент было 21-0!). Круз оборвал серию Диллашоу в 4 победы подряд, Мизугаки — в 5 побед подряд в UFC и серию Деметриуса Джонсона в 4 победы подряд в UFC и WEC. Генри Сехудо в этом весе прервал серию Диллашоу 4-0, серию Мораеса 4-0. Алджамейн Стерлинг — 7-матчевую победную серию в UFC Яна и 5-матчевую Сэндхэгена.

Как видим, только у Стерлинга среди других чемпионов есть (и то с огромной натяжкой, учитывая характер победы над Яном) два обрыва 5-матчевых победных серий в UFC. У Диллашоу таких оборванных серий четыре, и всякий раз он обрывал их убедительными победами.

7) Один из трех бойцов в истории UFC, кто выбросил 100 значимых ударов в 5 и более боях. Другие двое — Макс Холлоуэй и Йоанна Енджейчик

Ти Джей первым поднял планку объема ударов в этом весе и сделал сотку за бой нормальным явлением на этом уровне.

8) Лучший процент побед среди тех бойцов легчайшего веса, кто провел 15 поединков в этом дивизионе UFC

Рекорд Диллашоу в этом весе 12-3, что равнозначно 80% побед. Ближайший к нему по проценту побед при таком же количестве боев — Рафаэль Ассунсао. Его рекорд — 11-4 (72%). Юрайя Фэйбер и Педро Муньос на момент 15-го боя в этом весе — оба по 10-5 (67%). У Алджамейна Стерлинга тоже 12-3, но один бой (с Барао) — в промежуточном весе. Ему нужна победа в следующем бою, чтобы сравняться по проценту побед с Диллашоу. И опять-таки важно подчеркнуть, что, в отличие от всех других в этом абзаце, Диллашоу собрал пять побед в титульных боях, что далеко не равнозначно победам где-то в предварительных кардах.

Достойны упоминания и другие рекорды Диллашоу в этом весе — больше всего побед в истории легчайшего дивизиона (12), больше всего досрочных побед (8, делит первое место с Марлоном Верой), больше всего послематчевых бонусов (8), единственный чемпион, кто вернул титул после поражения (и не в реванше, а отстроив новую серию).