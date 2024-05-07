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Сегодня, 14:31

Калажоков встретится в бою с Мещеркиным на TOP DOG 29 в Санкт-Петербурге

Виктория Кравченко
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В Санкт-Петербурге 31 мая состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 29, где в главном бою чемпион в легком весе Кантемир Калажоков встретится с бойцом лиги RCC Hard Вячеславом «Бешеным быком» Мещеркиным.

В соглавном бою чемпион в легчайшем весе Чингис «Хан» Салбырын проведет вторую защиту титула против члена сборной России Дмитрия Спивака.

Также в этот вечер экс-претендент на чемпионство Николай «Чибис» Чибисов встретится с экс-первым номером TOP DOG Николаем «Колиным Варваром» Горбуновым. Участник Олимпийских игр-2016 из Германии Серж «Баварский снайпер» Михель сразится с экс-бойцом М-1 Магомедом «Черной Коброй» Магомедовым.

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