«Выбил ему четыре зуба. Он их выплюнул и пошел дальше». Артем Лобов: большое интервью про кулачные бои

24 июля российско-ирландский боец проведет поединок на голых кулаках с серебряным призером Олимпиады-2012 Денисом Беринчиком. За два месяца до боя Лобов поговорил с «СЭ». Сегодня — первая часть беседы.

Тут:

— так он встречается с Зарой или нет?;

— кто сильнее — Беринчик или Малиньяджи;

— почему никогда не бинтует руки;

— про специальные тренировки перед кулачными боями;

— не слышал про скандальный клип о Хабибе — как так?;

— кого знает из звезд поп-ММА;

— бился ли на голых кулаках с Макгрегором;

— с кем из российских бойцов на связи;

— состоится ли бой с Тухуговым.

«Все спрашивали: «Как?! С Зарой встречаешься?!»

— На одном из последних фото в Instagram вы одеты в спецодежду, стоите на фоне броневика. Я так понимаю, это где-то в Дублине. Что это за история?

— На самом деле это происходит в центре Киева. Есть такой рэпер из Украины, зовут его Ярмак. Он пригласил меня сниматься в клипе, клип крутой, как голливудское кино. Все было круто, мне очень понравилось, и он чувак классный, приятный в общении, умный пацан, с ним интересно общаться. С удовольствием поучаствовал в его клипе.

— То есть это ваш второй опыт съемок в клипе?

— Уже третий. Зара меня приглашала сниматься у себя в клипе, сейчас Ярмак, а еще Серега, который пел «Черный бумер».

— Это где якобы Конор был?

— Да, именно этот клип (улыбается).

— Насчет Зары — честно скажу, только сейчас, в процессе подготовки к интервью, я понял, что те фотографии — из клипа. Я-то думал, сами понимаете...

— Многие так думали. У меня телефон просто разрывался. Все писали, набирали, спрашивали: «Что такое? Как?! С Зарой встречаешься?!» Я отвечал: «Да нет, это же клип!». Мы с Зарой дружим, но отношений нет. У меня ребенок, у нее дети. У нас чисто дружеские отношения.

— У вас просто были такие посты в Instagram ... Большинство поклонников ММА не особо следят за Зарой, увидели и подумали: «Ничего себе!»

— Такая задумка и была. И клип был о любви, мы там были как бы пара, для меня это была новая роль. Естественно, перед выходом клипа такие фотографии выкладывали, чтобы подогреть к нему интерес.

— Было сложно сниматься в том клипе? Все-таки любовные сцены.

— Если честно, поначалу переживал, думал, как буду играть. Я ведь никогда в такой роли не работал. У Зары очень хорошая команда, мне просто говорили, что делать, можно сказать, вели за руку. Объясняли: «Здесь улыбнись так, здесь сделай так, тут приобними вот так». Они сделали все для меня очень легко и просто, я просто получил кайф, было не так сложно.

«Хочется подразнить Беринчика, позлить. Так веселее»

— Думал, что вы в Киеве проводите чуть ли не больше времени, чем в Дублине. Сейчас вы, я так понимаю, в Дублине.

— Да, я сейчас нахожусь в Дублине, но в Киев приезжаю довольно часто. Во-первых, у меня тут спонсор, во-вторых, Mahatch , промоушен, который сейчас запустили, бои на голых кулаках — я для них много делаю, работаю, помогаю, подсказываю, что нужно, чтобы все было грамотно. В Киев приезжаю очень часто, особенно часто бывал в последний год.

— По поводу Mahatch — у вас пока только бой с Беринчиком, или планируется что-то еще?

— Пока не обговаривали, что будет дальше. Посмотрим, как пройдет этот бой, какой будет выхлоп, какая реакция. А дальше будет видно, что да как. Конечно, хотелось бы регулярно выступать там, но многое будет зависеть от боя с Беринчиком.

— Почему вы сильнее Беринчика как боец на голых кулахак?

— Во-первых, опыт. Опыт боев на голых кулаках играет свою роль. Когда я перешел на голые кулаки, думал, как готовиться к бою, больше пытался работать с боксерами, но, когда попробовал первый бой, понял, что это своя тема и нужно готовиться именно к голым кулакам. Но чтобы готовиться к голым кулакам, нужно попробовать хотя бы один раз. Беринчик ни разу этого не пробовал. Он говорит, что у него были какие-то уличные драки, но мы с вами понимаем, что уличная драка ничего общего с профессиональным боем не имеет. Во-вторых, мое преимущество — габариты. Для меня это будет самый низкий вес, 64 килограмма, в такой категории я еще никогда не выступал. Обычно было 66 кг. Габариты мне помогут еще и с учетом того, что здесь разрешено клинчевать. В клинче габариты важны. Когда ты чисто дерешься по боксу, размер играет не такую большую роль. А когда начинаешь человека тягать, немного бороться -вес дает серьезное преимущество. Думаю, что благодаря двум этим факторам я заберу этот бой.

— Заметил, что в интервью вы часто упоминаете невысокий рост Беринчика. Как будто специально поддеваете. У него рост 170 сантиметров, не такой уж он и маленький.

— Это так, больше ради прикола, подразнить его, позлить. Да, он не такой маленький, но так веселее. Почему нет?

— Смотрели его боксерские поединки?

— Раньше не видел, а когда предложили бой с ним, посмотрел. Я посмотрел, мои тренеры посмотрели, мы составили геймплан на бой. В принципе, там нет ничего такого, чего я бы не видел. Я достаточно давно тренируюсь с высококлассными боксерами, в Ирландии таких много. У меня среди спарринг-партнеров есть и серебряный призер Олимпийских игр, Джон Джо Невин, и чемпионы мира есть, с Рэем Мойлеттом, например, неоднократно спарринговался. Здесь много серьезных боксеров, так что ничего нового для меня в бою с Беринчиком не будет.

— Если сравнивать его с Поли Малиньяджи: кто круче как боксер?

— В принципе, у Беринчика более серьезные достижения в любительском боксе, у Малиньяджи более серьезные достижения в профессиональном боксе. У Беринчика, правда, еще не было серьезных боев в профессионалах, думаю, у него там все впереди. Может, он и сам возьмет чемпионский пояс в боксе. В принципе, и тот, и другой — высококлассные бойцы. Определить сложно, да я и не люблю эти разговоры в духе: «Кто круче — Тайсон или Мохаммед Али?» Это невозможно определить. То, что ты смотришь и видишь — это одно, а когда боец оказывается против определенного бойца в ринге, все может сложиться по-другому. В чем самая интересная фишка у боксеров? В том, какая у человека реакция, как он чувствует дистанцию, как он предвидит удары. Ты это можешь увидеть только тогда, когда эти два боксера встретятся на ринге. Так как они не встречались на ринге, сложно сказать, кто из них лучше. Точно так же сложно сравнивать Малиньяджи и Беринчика. Единственное, что можно сказать — когда я дрался с Малиньяджи, он уже завершил карьеру, возвращался только для нашего боя, чтобы заработать деньжат. С Беринчиком ситуация другая: он еще довольно молодой спортсмен, у него впереди большая карьера. Поэтому мне и интересен этот бой, это более сложный бой, и он показывает, что кулачные бои развиваются, раз спортсмены такого высокого уровня переходят сюда.

«Никогда не бинтую руки»

— В чем принципиальное различие в вашей подготовке к бою по правилам ММА и к бою на голых кулаках? За исключением того, что при подготовке к бою на голых кулаках не работаете над борьбой и защитой от лоу-киков.

— Вы правильно подметили насчет борьбы и лоу-киков. Однако полностью борьбу я не исключаю, продолжаю заниматься бразильским джиу-джитсу, потому что это менее травмоопасный вид, чем вольная борьба. Плюс борьба закаляет тело, делает тебя готовым к любой ситуации. Когда много борешься, от тебя все буквально отскакивают. Уделяю джиу-джитсу много внимания. Но самое главное отличие — в моих кардиотренировках. Когда готовишься к бою по правилам ММА, ты знаешь, что тебя ждут 3 раунда по 5 минут, или даже 5 раундов. Когда раунды всего по 2 минуты, идет постоянный спринт. Это очень важно. Если взять марафонца и спринтера — и тот, и другой готовы по полной, но спринтер быстро сдохнет на длинной дистанции, а марафонец на спринте будет очень медленным, у него будет недостаточно взрыва. Поэтому здесь важно правильно подготовиться именно к взрыву. Раз — прозвучал гонг — ты начинаешь рубиться две минуты, как в мясорубке. Минуту отдохнул — опять пошел рубиться. Вот самое главное различие.

— Есть какие-то специальные упражнения, какие-то свои находки для укрепления кистей рук?

— Я слышал, многие ребята, которые дерутся на голых кулаках, делают какие-то отжимания на кулаках и так далее. Я ничего такого не делаю, но единственное — всю карьеру я не бинтовал руки. Даже когда работаю с лапами, даже когда дерусь в ММА — никогда не бинтую. Поэтому со временем запястья стали мощные. Я никогда не приношу вреда своим рукам. Даже в бою с Джейсоном Найтом, хотя там такая рубка была! У меня просто раздулись руки, но я ничего не сломал. Вот, только так готовлюсь. Не отжимаюсь на кулаках, в песок руки не засовываю.

— Вас же наверняка пытались переучить, заставить бинтовать руки? Получается же, что вы деретесь в травмоопасной манере.

— Да, пытались, тренеры постоянно пытались, но мне как-то было лень. Даже на боях ММА — в UFC , например — у меня постоянно были зарубы с комиссией. У них есть правило, что руки должны быть замотаны. Заставляли хотя бы сделать минимум один оборот. Я им объяснял: «Зачем? Что этот жалкий листочек мне сделает? Только мешается». Такие правила, всегда заставляли на один оборот бинтовать.

— А вам неудобно, когда руки тейпированы, или же просто лень их бинтовать?

— И то, и другое. Что касается тренировок — эти бинты надо постоянно стирать, постоянно закручивать, мне лень. А что касается боев — если забинтовать руку и потом засунуть ее в перчатку, становится туго, предплечья очень быстро забиваются, наливаются кровью, что ты потом не можешь даже руку противника схватить. Намного удобнее это делать, когда на руках нет бинтов.

— Кстати, вы такой один в SBG , или, например, Макгрегор тоже не бинтует руки?

— Нет, Конор всегда бинтует, но он пришел из бокса, им там с детства вбивают, что надо это делать. Но есть Оуэн Родди, тренер по страйкингу, сам бывший боец — никогда не бинтует руки. Гуннар Нельсон тоже не бинтует.

— Самый болезненный удар кулаком, который вы нанесли? Считается, что в кулачном бою сложно вкладываться во всю силу, потому что можно сломать пальцы, да и в целом ощущения более болезненные, чем когда бьешь в перчатке.

— Если честно, в первом бою против Джейсона Найта я просто запускал руки ему в голову, там зубы летели, я четыре зуба ему выбил, он их просто выплюнул и пошел дальше. Конкретный удар вспомнить не могу, потому что их было просто море, но я вкладывался во все. Руки у меня между раундами горели, между раундами еле мог их сжать. Потом, когда звучал гонг, говорил себе: «Вперед, с богом», кое-как сжимал кулаки и продолжал выбрасывать удары. Выбрасывал так долго, на сколько хватило сил. Было больно, руки очень болели, и это сохранялось еще долго после боя. Потом, когда погода менялась, ныть начинали. Руки от кулачных боев у меня пострадали больше всего.

— Сколько заживали раны на руках?

— Очень долго. Я подрался с Найтом в апреле, а бой с Поли Малиньяджи был в конце июня. Я практически весь лагерь не мог спарринговаться, работать с лапами. Только на последней неделе лагеря руки зажили, я смог и по лапам бить, и спарринги проводить. А так, весь лагерь руки болели, бил только по нарукавникам, с которыми в бассейне плавают. Вешал вес на запястья, чтобы было хоть какое-то утяжеление.

— Помню ваши рассказы про то, как вы запирались с Конором в зале и спарринговали до потери пульса. Не было такого, что бились с ним на голых кулаках?

— Нет, такого не было. Мы были в ММА-перчатках, они тоже маленькие, 6 унций. Боксерские перчатки бывают 8 или 10, в зависимости от веса. Рубились в маленьких перчатках, но до голых кулаков не дошло.

«Клип Анубиса про Хабиба не смотрел. Даже не слышал о нем»

— Думаю, вы в курсе, что сейчас в России голые кулаки набрали дикую популярность, причем кто-то думал, что это быстро загнется, а на самом деле становится все популярнее. Туда начали приходить профессиональные бойцы. Российские лиги вас не звали?

— Пока нет. Мне было бы сложно выступить в российских промоушнах, так как я сотрудничаю с Mahatch . Только если бы мы организовали что-то совместное, и это было бы интересно Mahatch . Тогда я бы с удовольствием пошел.

— Знаете руководителя лиги Hardcore Fighting Анатолия Сульянова? Я у него как-то поинтересовался, почему бы не позвать вас, еще до того, как стало известно о вашем сотрудничестве с Mahatch . Он отреагировал в духе: «Лобов никакая не звезда». Может, вы в курсе, почему у него такая не совсем позитивная реакция?

— Если честно, не знаю, но давайте по-чесноку — он наверняка впервые увидел голые кулаки, смотря мой первый бой (c Джейсоном Найтом в 2019 году. — Прим. «СЭ»), когда интернет взорвался. Все об этом говорили, голые кулаки с этого, по сути, и начались. Поэтому говорить, что я не имею какого-то веса в голых кулаках — глупо с его стороны. А мне что? Мне от этого ни жарко, ни холодно. Я могу выступать в BKFC , если нужно. Mahatch мне тоже хорошо платят. Предложений хватает.

— Давайте сыграем в игру. Я вам буду называть героев российских поп-ММА, а вы будете говорить, слышали ли вы о них и что слышали. Персидский Дагестанец.

— Слышал имя, но, если честно, не видел его боев, ничего не знаю о нем. Это имя на слуху, люди говорят о нем. Я так понимаю, бои у этого чувака хорошие, но я их не видел. Я уже давно в спорте, и комментатором раньше работал, бои сейчас практически не смотрю. Смотрю только если знаю человека, который дерется, и смотрю все бои Mahatch , так как сам там работаю комментатором.

— Мариф Пираев.

— Не знаю. У него есть какое-то боевое имя, прозвище?

— Нет. Он — профессиональный боец ММА, у него много боев, сейчас ушел в поп-ММА.

— К сожалению, не знаю.

— Тимур Никулин.

— Фамилия серьезная, но, к сожалению, не знаю такого.

— Анубис?

— Про него тоже не слышал. Могу сказать, кого знаю — это Моряк. Единственный, про кого слышал. Знаю, что его подписали в BKFC . А так, в принципе, больше никого не знаю.

— Анубис — это парень, который снял скандальный клип про Хабиба. Не видели?

— Нет, не в курсе этой истории.

— Да ладно?

— Нет, не слышал. Если честно, когда у меня ребенок родился, я практически перестал сидеть в интернете. Даже правило такое для себя ввел: когда начинаю ковыряться в телефоне, говорю себе: «Положи телефон, возьми ребенка». Как бы заставляю себя. Ну, мне в кайф, я своего сына обожаю, безумно люблю его, но иногда сядешь и начинаешь ковыряться в интернете. Начинаю себе говорить: «Чего ты туда лезешь? Время улетит, ничего хорошего не увидишь. Лучше проведи время с ребенком». Я же постоянно тренируюсь, свободного времени нет, стараюсь по максимуму проводить свободное время с ребенком.

— А про Чоршанбе слышали?

— Тоже слышал, но боев не видел.

— Артем Тарасов?

— Про Тарасова я слышал, еще когда у него был бой с Дациком. Нормально ему Дацик тогда навалял. А так не особо видел его бои.

— Акаб, Гаджи-Автомат, Регбист?

— Вот про Регбиста я вроде слышал. А Автомат... Или он Автоматчик?

— Просто Автомат.

— А, тогда нет. Не слышал.

— Автоматчик — это вы, наверное, про Пулеметчика, соперника Моряка.

— Да, точно! Прошу прощения, что неправильно назвал. Про него слышал.

— А Моряка в деле видели?

— Если честно — тоже не смотрел. Вы бы мне заранее сказали, я бы посмотрел, что-нибудь сказал бы!

— Тогда в следующий раз. У него как раз должен быть бой в Bare Knuckle .

— Конечно, если у него там будет бой, я посмотрю. Посмотрю, как он себя там покажет. Бой в Америке — это серьезно, будет интересно посмотреть.

— Если говорить о профессиональных бойцах: есть российский боец, за которым пристально следите? Помимо Федора.

— Да, как раз хотел сказать про Федора. Я видел все его интервью, бои, хайлайты, все изучил. А так, если знаю кого-то из ребят — например, Расул Мирзаев, Дима Бикрев — смотрю их бои. А если не знаю — особо времени нет смотреть. Времени мало, я уже столько боев посмотрел за всю жизнь, что интерес немного спал.

— С Расулом вы на связи?

— Да, периодически списываемся.

«Бой с Тухуговым будет интересен даже после завершения карьеры»

— Вы же потом будете драться в ММА?

— С удовольствием! У меня же должен был состояться бой в декабре, но из-за короны отменили все шоу. Сначала шоу должно было быть во Франции, потом его перенесли в Бельгию, но за три дня до турнира все отменили. Конечно, я хочу вернуться в ММА, и не только в ММА. В боксе планирую дебютировать, с удовольствием подрался бы в К-1. Надеюсь, что сейчас корона уйдет, хочу сделать плотный график, регулярно драться, а потом завершить карьеру. Я еще в октябре говорил, что планирую завершить через два года, но получился этот год с короной, боев не было, может, придется продлить карьеру еще на год. Карьера у меня подходит к концу, хочу драться максимально часто, чтобы не осталось ничего недоделанного.

— Насчет недоделанных дел: вы не раз говорили, что бой с Тухуговым по-любому будет. Сейчас можете сказать то же самое?

— Да. Этот бой будет мне интересен, даже если я уже завершу карьеру. Если получится вариант организовать этот бой, мне будет интересно даже после ухода из спорта.

— Тухугов же сейчас в UFC .

— Да, он в UFC . Но можно подраться и в UFC , я с UFC на связи. Когда у Тухугова соперники снимаются, я всегда пишу, что готов выйти бесплатно. Всегда говорю о своей готовности.

— В общем, UFC для вас еще не законченная история?

— Всякое может быть, почему нет?

Во второй части интервью — про жену Конора Макгрегора, жизнь Лобова в Ирландии, бой Конора с Порье и футбол. Читайте скоро на сайте «СЭ» и смотрите на Youtube-канале «Ушатайка».