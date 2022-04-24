Юрайя Фейбер дал прогноз на бой Джонса и Миочича

Бывший чемпион WEC в полулегком весе Юрайя Фейбер (35-11) считает, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) победит бывшего обладателя титула в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Судя по фото, Джон выглядит настоящим зверем в тяжелом весе, — сказал Фейбер в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Он выдающийся спортсмен и, возможно, лучший боец всех времен. Думаю, что сейчас он весит около 113 килограммов. Победитель боя Джонса и Миочича? Я выберу Джонса».

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что он разрабатывает бой Джонса и Миочича на лето.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.