13-й номер полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев в интервью Youtube-каналу AIGA OFFICIAL рассказал об особенностях своего стиля.

Мовсар Евлоев: «Хоть я и не силен [в джиу-джитсу], но у меня есть контроль, позиция. Занимаюсь джиу-джитсу с тренером, хед-коуч у меня с черным поясом, хороший профессионал, один из лучших в мире. Больше стараюсь позиционную борьбу делать, потому что особо не люблю тратить энергию и время на какие-то болевые приемы. Если не получится, считай, время потерял. Но так — очень сильно уважаю этот вид спорта»

Ведущий: «Как, кстати — Мороз [Сергей Морозов] добавил?»

Мовсар Евлоев: «Очень сильно. Он очень много времени уделяет техническому процессу, учит новое. Я, например, больше свой стиль развиваю, стараюсь меньше приемов, но чтобы они были на 100% отточены. Морозов, что я очень уважаю в нем — очень любопытен. Старается везде-везде, все ему интересно, не стесняется спрашивать, очень умеет слушать, перенимать опыт. Но в последнем бою [против Андраде], не в обиду Морозу — было много ошибок с профессиональной точки зрения. Этих ошибок можно было не допускать, зная Мороза, зная, как он подготовился к этому бою. Вообще не было сомнений в нем, но в психологическом плане не хватило или что-то еще пошло не так во время боя.

Мое главное оружие — подбирать ключи к сопернику. Чтобы соперник смотрелся не так ярко, как до боя со мной. Особо, когда готовлюсь к поединку, план на бой не ставлю. Стараюсь все тренировать, а уже во время боя ориентируюсь. Мой бойцовское IQ помогает мне. Так чтобы я готовил определенный план на бой на определенного соперника — такого не было. Может, не совсем правильно, но пока прокатывало 15 раз (смеется). Еще 5 — и нормально будет".

4 июня Евлоев подерется с Дэном Иге на UFC Fight Night.