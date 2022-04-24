«Кажется, я еще сплю после нокдауна в первом раунде». Хандожко о победе над Грантом

Сергей Хандожко: «Мне кажется, я еще сплю после нокдауна в первом раунде»

Российский боец UFC Сергей Хандожко (27-6) поблагодарил болельщиков за поддержку и прокомментировал бонус в размере 50 тысяч долларов, который он получил после победы над американцем Дуайтом Грантом (11-5) на UFC Fight Night 205.

«Еще и награда за лучший бой вечера. Мне кажется, я еще сплю после нокдауна в первом раунде, — сказал россиянин после UFC Fight Night 205. — Слава Богу за все! Мы проделали огромную работу и забрали заслуженную победу! Именно о таком возвращении я мечтал! Спасибо всем, кто рядом!»

Хандожко победил Гранта техническим нокаутом во 2-м раунде в ночь на 24 апреля в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 205.