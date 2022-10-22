Основной кард UFC 280: началась прямая трансляция

Сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280. Основной кард стартует в 21.00 по московскому времени. Главный бой вечера Чарльз Оливейра (Бразилия) — Ислам Махачев (Россия) начнется не ранее 22.30.

За онлайн-трансляцией турнира можно следить на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединки основного карда покажут на matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass.

Основной кард

Чарльз Оливейра (Бразилия) — Ислам Махачев (Россия);

Алджамейн Стерлинг (США) — Ти Джей Диллашоу (США);

Петр Ян (Россия) — Шон О'Мэлли (США);

Бенеил Дариуш (США) — Матеуш Гамрот (Польша);

Кэтлин Чукагян (США) — Манон Фиро (Франция).