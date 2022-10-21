Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мелли и другие бои

В субботу, 22 октября, на арене комплекса «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, участие в котором примут российские бойцы Ислам Махачев, Петр Ян, Армен Петросян и другие.

Основной кард

Чарльз Оливейра (Бразилия) — Ислам Махачев (Россия);

Алджамейн Стерлинг (США) — Ти Джей Диллашоу (США);

Петр Ян (Россия) — Шон О'Мэлли (США);

Бенеил Дариуш (США) — Матеуш Гамрот (Польша);

Кэтлин Чукагян (США) — Манон Фиро (Франция).

Предварительный кард

Белал Мухаммад (США) — Шон Брэди (США);

Махмуд Мурадов (Узбекистан) — Кайо Борральо (Бразилия);

Волкан Оздемир (Швейцария) — Никита Крылов (Украина);

Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Гаджи Омаргаджиев (Россия);

Армен Петросян (Россия) — Эй Джей Добсон (США);

Мухаммад Мокаев (Великобритания) — Мальком Гордон (Канада);

Кэрол Роса (Бразилия) — Лина Лансберг (Швеция).

Посмотреть в прямом эфире выступления россиян на турнире UFC 280 можно на matchtv.ru. Основной кард и другие бои покажут «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, начиная с 17.00 мск.