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Сегодня, 07:07

Скотт Кокер: «Хабиб был в шоке от турнира в Японии»

Давид Хачатрян
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Глава Bellator Скотт Кокер рассказал, что экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) был удивлен атмосферой японского турнира Rizin FFRizin 40: Bellator MMA vs. Rizin.

«Хабиб никогда не видел такую постановку шоу и таких фанатов. Он был в шоке, — приводит слова Кокера MMA Fighting. — Он говорил мне: «Это невероятно! Я и понятия не имел, что такое проходит в Японии». Я ответил: «Вот где все начиналось, Хабиб». Смешанные единоборства зародились здесь и затем разрастались по всему миру. Было время, когда лучшие бойцы в мире и лучший продакшн были здесь, и именно поэтому UFC купили Pride, а затем и мою компанию Strikeforce».

Совместный турнир Bellator и Rizin состоялся 31 декабря 2022 года на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония.

Хабиб Нурмагомедов
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