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Сегодня, 21:16

Дамир Исмагулов объявил о завершении спортивной карьеры

Давид Хачатрян
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Дамир Исмагулов.
Фото Global Look Press

Топовый легковес UFC Дамир Исмагулов (24-2) сообщил, что он завершил карьеру бойца из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем, я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом, независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент который останется в памяти . Всех обнял», — написал Исмагулов в соцсетях.

Исмагулов в прошлом бою проиграл Арману Царукяну (19-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Дамир Исмагулов. Исмагулов объяснил, почему не пожал руку Царукяну после боя

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