Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем чемпионе дивизиона Петре Яне.

— Кто лучший трештокер в легчайшем весе прямо сейчас — может, Петр Ян?

— Петр прикольный малец, мне он нравится. Он удачно выглядел на пресс-конференциях, забавный малец.

— Вы видите Петра доминирующим чемпионом в этом весе?

— Он очень хорош, в нашем весе у него больше всего навыков, он самый опасный соперник для всех. Думаю, сейчас он лучший в этом дивизионе. Очень хотелось бы с ним встретиться, хотя понимаю, что мне нужно для этого забраться повыше. Но бой с Петром будет огромным PPV-событием, и я хотел бы провести его в России.

— Писали когда-нибудь ему в личку в Instagram?

— Нет, но мы как-то встречались с ним. Мы столкнулись сразу трое — я, он и Коди. Я был настолько выше их (рост О'Мэлли — 180 см, Яна — 170. — Прим. «СЭ»), просто возвышался над Петром, как небоскреб. Он даже не видел мои глаза, смотрел мне в грудь. Очень маленький парень.

В ночь на 11 июля О'Мэлли подерется с Крисом Моутиньо в главном карде UFC 264.