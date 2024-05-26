Том Аспиналл: «Джонс — умный парень, он не подпишет контракт на бой со мной»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) никогда не подпишет контракт на бой с ним.

«Я буду очень, очень удивлен, если Джон Джонс когда-нибудь подпишет контракт на бой со мной. Очень удивлен. Я не думаю, что это произойдет. Я настроен очень скептически. Джон Джонс — умный парень. И если бы я был на его месте, я бы подумал: «Я могу подраться с 42-летним бойцом, который завершает карьеру, и заработать в пять раз больше денег, чем за бой с Томом». Я бы точно так и сделал», — сказал Аспиналл Title Sports Network.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.