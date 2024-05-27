Тренер команды Нурмагомедова: «Если бы Хабиб продолжал выступать, сейчас бы он был уже лучшим ударником в легком весе»

Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес в интервью «СЭ» предположил, на какой уровень вышла бы ударная техника Нурмагомедова, если бы он продолжал выступать.

— Если бы Хабиб выступал все эти годы, на каком уровне сейчас находилась бы его ударка?

— Он вполне мог бы быть уже лучшим ударником в своем весе, уничтожать людей только в стойке. В конце своей карьеры, когда он готовился к Гэтжи, он уже бил всех в зале в ударке. Он уже был на уровне профессионального боксера и кикбоксера. Именно в самом конце его карьеры.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254.