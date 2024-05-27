Чарльз Оливейра: «Царукян ни за что не выиграет у Махачева»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) уверен, что первый номер рейтинга в легком весе Арман Царукян (22-3) не сможет победить действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Арман — это парень, который валит тебя с ног и держит на земле. Он ни в коем случае не выиграет у Ислама. Конечно, это MMA, и все может произойти, но я думаю, что Ислам гораздо опытнее Армана, он больше сфокусирован во время боя, он более голоден и сильнее, чем Арман», — сказал бразилец MMA Fighting.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.