«Девушки любят дрыщей». Молодая звезда UFC летает на частном самолете и разрешает своей девушке изменять ему

Хочет подраться с Петром Яном в России.

26-летнего Шона О'Мэлли скептики называют китайской версией Конора Макгрегора, однако американец представляет собой совершенно новую формацию бойцовской звезды. Рожденный в 1994 году, формально он не укладывается в категорию зумеров (поколение 1995-2010 годов рождения. - П рим. «СЭ» ), но по стилю жизни полностью несет в себе все ценности эпохи высоких технологий.

Дело в том, что О'Мэлли, пожалуй, первая звезда UFC, кто раскрутил себя сам практически без помощи медийной машины промоушена. Свою аудиторию американец собрал благодаря вирусным нокаутам в региональных промоушенах, цветастой внешности и Instagram , а также стриминговым сервисам, где он рубился в видеоигры. А мериканц ам , у которых нет за спиной национальных диаспор (ирландцев, как у Макгрегора, или Кавказа, как у Хабиба) или «хотя бы» выдающихся спортивных достижений, собрать большую фан-базу крайне тяжело. Слишком пестрое и многоликое население живет в США, чтобы повести за собой какую-то одну большую группу по интересам. О'Мэлли пошел по другому пути — он повел за собой интернет, а не национальности. Уже после четырех боев в UFC Шон выбил один миллион подписчиков в Instagram и окружил себя неотступным вниманием.

Внешне О'Мэлли исповедует ультрасвободные взгляды — изменяет своей девушке и разрешает изменять ей сам, курит траву, не стесняется одеваться во все розовое и обсуждать на своем подкасте самые экстремальные темы (как-то на подкасте к нему дозвонился фан, который спросил, нормально ли переспать со своей замужней тетей, на что О'Мэлли утвердительн о кив нул со словами: «Ты живешь только раз»). История с изменами собственной девушки немало пошумела в свое время, особенно шокировав российскую аудиторию. Вот как обсуждал этот момент сам О'Мэлли на подкасте Брендана Шауба.

Брендан Шауб: «Какие планы на вечер?»

Шон О'Мэлли: «Хотим снять пару девочек. Вчера пробовали с Тимом (тренером. - П рим. « СЭ» ), но никого не подцепили»

Брендан Шауб : «Твоя девушка посмотрит этот выпуск»

Шон О'Мэлли : «И прекрасно. Порадуется за меня»

Брендан Шауб: «У вас открытые отношения?»

Шон О'Мэлли: «Абсолютно. И так было всегда — даже до момента, как я стал Шон Sugar. Я могу прийти домой, сказать ей: «Классно провел время с сучками», - и она ответит: «Ага, круто».

Брендан Шауб : «Бро, я ценю эту философию и горжусь тобой, но что если она придет и скажет: «Ой, меня так классно поимели несколько парней»?»

Шон О'Мэлли : «Если это делает ее счастливой, то отлично, нет проблем. Как я могу мешать ей? У нас вот такие отношения. Мы лучшие друзья. Мы часто ведем разговоры на эти темы, часто плачем вместе. И потом говорим друг другу: «Я люблю тебя еще больше». Я ее очень люблю, и мы достигли вот такой формы отношений. Мы абсолютно понимаем друг друга».

Однако О'Мэлли — это не только внешняя мишура и блесткий Instagram . Американец представляет собой невиданный доселе тип бойца — белый дрыщ-нокаутер, который отправляет соперников в глухие отключки однопанчевыми нокаутами. В тонких руках американца скрыта какая-то необъяснимая сила (или, возможно, дело в особых нервных сигналах, который посылает его телу мозг, — многие топ-тренеры так объясняют источник нокаут-силы) — в 14 боях в карьере у него уже пять однопанчевых нокаутов — к примеру, у главного уничтожителя UFC Франсиса Нганну всего на один однопанчевый КО больше. А ведь Нганну весит под 130 кг — почти в два раза больше О'Мэлли (Шон 180 см ростом и 70-71 кг весом. Выступает в 61 кг).

Три последних победы в UFC О'Мэлли одержал именно нокаутами, и как раз два из них — однопанчевые (причем Алмейду Шон нокаутировал, по сути, два раза за бой. В первом случае рефери не понравилось, что тот не стал добивать). Для О'Мэлли ввиду отсутствия рейтинговых соперников блесткие нокауты — лучший карьерный лифт. И в эту субботу финиш — чем ярче, тем лучше — нужен Шону как никогда. Его изначальный соперник, Луи Смолка, слетел с боя, именитой замены не нашлось, и промоушен выкатил в последний момент дебютанта, рабочего c красильной фабрик и - 28-летнего Криса Моутиньо (9-4). Любой исход боя, кроме разрушительного нокаута, будет для Шона топтанием на месте — слишком уж безликий соперник. Букмекеры оценивают О'Мэлли как сам ого больш ого фаворит а карда — на его победу предлагаются мизерные 1,11, а на успех Моутиньо — громадные 7,10.

За день до боя «Спорт-Экспресс» созвонился с О'Мэлли лично и обсудил его прибытие на турнир на частном самолете, происхождение нокаут-силы, Петра Яна, а также его личную духовную опору.

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- Вы прилетели на турнир на частном самолете. Не жалеете, что сильно потратились на такой широкий жест?

- Вообще нет. Не так уж это и дорого (3-4 тыс ячи долларов за перелет. - П рим. «СЭ» ). Боевая неделя — это время Sugar Show (Sugar, «сахар» - прозвище О'Мэлли. - П рим. « СЭ» ), в эти дни я очень эгоистичен, не хочу иметь дела с аэропортами, досмотрами, охранниками, всей этой суетой. Просто хочу долететь до Вегаса максимально быстрым способом — так что траты на самолет вообще не проблема.

- Конор Макгрегор заработал на личный самолет за десять боев в UFC. Сколько боев потребуется вам, чтобы купить свой собственный, а не брать в аренду?

- Думаю, мне нужно будет провести еще где-то семь боев в UFC (сейчас у О'Мэлли шесть боев в UFC. - П рим. « СЭ» ), возглавить парочку PPV-кардов, и тогда у меня будет свой самолет.

- Вы выбрали розовый самолет, прилетели в розовой футболке, всегда отдаете предпочтение этому цвету. Почему розовый для вас особенный?

- Я как-то думал на эту тему, кстати. Думаю, это началось в школе — тогда я заметил, что девчонкам нравится розовый цвет и нравятся те парни, кто тоже любит розовый. Так что для меня розовый стал шансом обзавестись чиками.

«Когда нокаут-панч заходит, это очень плавное и мягкое ощущение. Я чувствую облегчение»

- У вас в карьере пять однопанчевых нокаутов — почти как у Франсиса Нганну. Мы не так часто видим белого худого парня, вырубающего наглухо с одного удара. К примеру, Кори Сэндхеген или Чейз Хупер по сложению похожи на вас, но у них нет силы в руках. В каком возрасте вы обнаружили в себе эту нокаутирующую мощь?

- Я начал заниматься кикбоксингом в 16 лет и почти сразу же начал нокаутировать всех подряд. С того момента во мне начала подниматься огромная уверенность в себе. Думаю, в целом, это сила идет от генов — я атлетичен от природы, я взрывной, я прошел через футбол, соккер, бейсбол, баскетбол, и все эти виды спорта дополнили мой атлетизм и сделали зверем.

- Помните свой самый первый однопанчевый нокаут в жизни

- Первый однопанчевый нокаут... Бл***. Честно, я не помню, их было так много.

- Надо полагать, это случилось, когда вам было примерно 16, в одном из спаррингов?

- Да, скорее всего. Тогда я просто занимался кикбоксингом без тренера, в зале была куча случайных людей, с которыми я постоянно спарринговал. В любителях я провел четыре боя по кикбоксингу, два по боксу, а когда мне исполнилось 18, провел мой первый бой по ММА. И в смешанных видах я сразу как-то начал вырубать людей.

- Что вы чувствуете, когда нокаутирующий панч заходит в голову?

- Облегчение. Потому что была тяжелая боевая неделя, много всего, и тут все закончилось. Я всегда четко понимаю, что это нокаут, потому что уже много раз отключал людей. Не люблю особо добивать и наносить лишний ущерб мозгу соперника. Хотя вот с Томасом Алмейдой я после удара развернулся и ушел, и рефери это не понравилось. Поэтому в следующий раз мне пришлось добивать. Но так доводить нокаут-панч — это очень хорошее чувство.

- Я имел в виду, что конкретно чувствуете, когда панч соприкасается с головой соперника.

- Это не похоже на то, как если бы ты ударил по тяжелой груше. Больше чувствуется, что ты бьешь по воздуху. Очень плавное и мягкое ощущение.

- Почему всегда целите именно в челюсть? Почему не висок или нос?

- Удар в челюсть сразу отключает мозг. В нос я не люблю бить, потому что не хочу ломать его оппонентам. Удары в висок и за ухо тоже хороши, но мне нравится челюсть.

«Никогда не комплексовал из-за худобы. Чики любят худых»

- Как у худого парня у вас когда-нибудь были комплексы из-за внешности, худобы?

- Не, у меня никогда не было с этим проблем. Наоборот, всегда думал, что девушки любят худых парней ( смеется ). Я всегда был очень худым, даже когда я дрался на Contender Series и в моих первых боях UFC. Проблема была в том, что я никогда не работал полноценно с настоящим тренером по физподготовке и диетологом. Но после поединка с Андре Соухамтатом я нанял тренера по силовой работе Брэндона Харриса и начал работать с диетологом Дэном Гарднером. Благодаря им я набрал мышечную массу и стал увереннее в себе.

- У вас было несколько смешных фраз в интервью, мне понравился панч про Генри Сехудо, когда он закончил карьеру и начал постить фотки с девушкой: «Сехудо вернется. Думаю, он нашел первую девушку в своей жизни и просто не знает, что с этим делать». Вы репетируете удачные фразы перед большими интервью и пресс-конференциями?

- К сожалению, пока мне не повезло выступить на пресс-конференции. Строчка про Генри Сехудо пришла из ниоткуда, просто возникла, и все. Но если мне заранее приходит в голову что-то клевое, я стараюсь запомнить и отточить фразу. Хочу потом применить ее идеально, чтобы все выглядело как в хорошем камеди-шоу. Самые смешные шутки, как правило, прилетают откуда-то неожиданно, без усилия. Но, конечно, здесь нужно практиковаться.

- Кто лучший трештокер в легчайшем весе прямо сейчас — может, Петр Ян?

- Петр прикольный малец, мне он нравится. Он удачно выглядел на пресс-конференциях, забавный малец.

- Вы видите Петра доминирующим чемпионом в этом весе?

- Он очень хорош, в нашем весе у него больше всего навыков, он самый опасный соперник для всех. Думаю, сейчас он лучший в этом дивизионе. Очень хотелось бы с ним встретиться, хотя понимаю, что мне нужно для этого забраться повыше. Но бой с Петром будет огромным PPV-событием, и я хотел бы провести его в России.

- Писали когда-нибудь ему в личку в Instagram ?

- Нет, но мы как-то встречались с ним. Мы столкнулись сразу трое — я, он и Коди. Я был настолько выше их (рост О'Мэлли - 180 см, Яна — 170. - П рим. « СЭ» ), просто возвышался над Петром, как небоскреб. Он даже не видел мои глаза, смотрел мне в грудь. Очень маленький парень.

- Три лучших ударника в вашем весе?

- Я, Петр, Роб Фонт. А, еще Кори Сэндхеген .

«Моя духовная опора — ледяные ванны. Они очищают мое сознание и подкрепляют дух»

- Ваш стиль сильно завязан на киках, это требует хорошей растяжки. Вы от природы гибкий или растяжка дается тяжело?

- Я точно мог бы заниматься растяжкой побольше, недорабатываю здесь. Не отношу себя к очень гибким. Тянусь, конечно, это очень полезное дело, но, думаю, мог бы заниматься растяжкой побольше.

- Вы всегда говорите перед боями, что хотите виральный нокаут. Не станет ли такая ментальная позиция для вас проблемой? Ведь чем выше оппозиция, тем сложнее кого-то нокаутировать.

- 100%, согласен. Но так или иначе я готовлюсь ко всем 15 минутам боя, ментально я на это настраиваюсь. Но все равно виральный нокаут — это то, что я очень хочу. Это хороший вопрос на самом деле... Думаю, проблемы нет, я настраиваюсь на 15 минут боя, на войну.

- Что бы назвали своей духовной опорой в жизни? Для кого-то это религия, для кого-то семья или искусство.

- Хороший вопрос, даже не знаю, как на него ответить... Я бы назвал моей духовной опорой ледяные ванны. Я принимаю их каждый вечер, у меня дома есть прекрасная ледяная ванна-бак. Ледяная вода проникает в мое дыхание, в самое отдаленное пространство моего сознания. Я бы назвал эту процедуру моей религией, холод сильно подкрепляет мой дух, эти трехминутные приемы ванны очищают меня, здорово настраивают.

- Как обычно выглядит ваш распорядок в день боя?

- Просыпаюсь в день боя где-то в 10.30-11.00, подольше остаюсь в кровати. Сейчас тут рядом с нашем отелем идет стройка, это сильно напрягает — с шести утра они начинают дырлить. В субботу я обычно просыпаюсь в состоянии упадка, потому что в пятницу после взвешивания нельзя сильно объедаться, и поэтому постоянно сохраняется голод. Так что в субботу утром я голоден, поэтому сразу после подъема кушаю. Потом иду на небольшую тренировку — погонять кровь немного, потянуться. Затем возвращаюсь в номер, хожу туда-сюда, зависаю где-то, снова кушаю, затем у меня сон, и потом мы уже едем на арену.

- Что ваша девушка говорит вам перед тем, как идете на бой?

- Всегда говорит: «Заканчивай побыстрее» ( смеется ).

- Как сложится бой с Крисом Моутиньо в эту субботу?

- Он взял бой на коротком уведомлении, его форма не сравнится с моей, его навыки не сравнятся. Я вижу один сценарий — просто выношу его.

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Блиц

- Если бы вы могли делать только одно физическое упражнение до конца жизни, что бы за упражнение это было?

- Растяжка считается? Тогда она.

- По какому поводу вас последний раз пилила девушка?

- У нас уникальные отношения, она позволяет мне быть собой. Честно, она никогда не пилила меня.

- Что стоит у вас на телефонной заставке?

- Дэнни и Елена. Моя девушка и моя дочь.

- Любимая долларовая банкнота?

— Сто долларовая, конечно. Самая крупная ( смеется )

- Животное в дикой природе, которое восхищает вас сильнее всего?