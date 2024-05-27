Камил Гаджиев — о схватке Бадаева и Сульянова: «Я ответа от Толи не услышал»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что вице-президент ACA Асланбек Бадаев подписал контракт на схватку по джиу-джитсу, а глава Hardcore FC Анатолий Сульянов — нет.

«Я пока не понял, что сделал Анатолий, Анатолий пока что-то готовит, что — не знаю, здесь можно было бы упросить: да или нет, но Толя не ищет легких путей, не хочет просто. В любом случае я думаю, что в ближайшие дни с чем-то должен вернуться, потому что я ответа не услышал. Асланбек подписал контракт, выслал мне в личку, сделал анонс, по идее вся аудитория ждет, что скажет Толя», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Сульянов вызвал Бадаева на схватку, но затем стал уклоняться. Позже он назвал сумму в 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за встречу с Бадаевым.