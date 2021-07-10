Шон О'Мэлли: «Моя нокаут-сила идет от генов»

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли в интервью «СЭ» рассказал об источнике своей нокаут-силы.

— У вас в карьере пять однопанчевых нокаутов — почти как у Франсиса Нганну. Мы не так часто видим белого худого парня, вырубающего наглухо с одного удара. К примеру, Кори Сэндхеген или Чейз Хупер по сложению похожи на вас, но у них нет силы в руках. В каком возрасте вы обнаружили в себе эту нокаутирующую мощь?

— Я начал заниматься кикбоксингом в 16 лет и почти сразу же начал нокаутировать всех подряд. С того момента во мне начала подниматься огромная уверенность в себе. Думаю, в целом, это сила идет от генов — я атлетичен от природы, я взрывной, я прошел через футбол, соккер, бейсбол, баскетбол, и все эти виды спорта дополнили мой атлетизм и сделали зверем.

— Помните свой самый первый однопанчевый нокаут в жизни?

— Первый однопанчевый нокаут... Б****. Честно, я не помню, их было так много.

— Надо полагать, это случилось, когда вам было примерно 16, в одном из спаррингов?

— Да, скорее всего. Тогда я просто занимался кикбоксингом без тренера, в зале была куча случайных людей, с которыми я постоянно спарринговал. В любителях я провел четыре боя по кикбоксингу, два по боксу, а когда мне исполнилось 18, провел мой первый бой по ММА. И в смешанных видах я сразу как-то начал вырубать людей.

— Что вы чувствуете, когда нокаутирующий панч заходит в голову?

— Облегчение. Потому что была тяжелая боевая неделя, много всего, и тут все закончилось. Я всегда четко понимаю, что это нокаут, потому что уже много раз отключал людей. Не люблю особо добивать и наносить лишний ущерб мозгу соперника. Хотя вот с Томасом Алмейдой я после удара развернулся и ушел, и рефери это не понравилось. Поэтому в следующий раз мне пришлось добивать. Но так доводить нокаут-панч — это очень хорошее чувство.

— Я имел в виду, что конкретно чувствуете, когда панч соприкасается с головой соперника.

— Это не похоже на то, как если бы ты ударил по тяжелой груше. Больше чувствуется, что ты бьешь по воздуху. Очень плавное и мягкое ощущение.

— Почему всегда целите именно в челюсть? Почему не висок или нос?

— Удар в челюсть сразу отключает мозг. В нос я не люблю бить, потому что не хочу ломать его оппонентам. Удары в висок и за ухо тоже хороши, но мне нравится челюсть.

В ночь на 11 июля О'Мэлли подерется с Крисом Моутиньо в главном карде UFC 264.