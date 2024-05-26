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Сегодня, 16:30

UFC on ABC 6 Уиттакер — Чимаев: дата и место проведения турнира

Чимаев и Уиттакер подерутся на турнире UFC on ABC 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC on ABC 6 пройдет 22 июня 2024 года в Эр-Рияде на территории «Kingdom Arena». Впервые в истории вечер смешанных единоборств в рамках промоушена UFC состоится в Саудовской Аравии. Турнир начнется в 19.00 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА в Саудовской Аравии подерутся представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев и австралийский боец Роберт Уиттакер. В соглавном поединке встретятся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков.

Смотреть видеотрансляцию всех боев турнира UFC on ABC 6 можно будет по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Следите за формальными событиями и результатами поединков UFC on ABC 6 в матч-центре «СЭ» . Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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