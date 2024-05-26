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Сегодня, 21:46

Халидов или Вахидов могут стать соперниками Асбарова в дебютном бое в ММА

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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян рассказал, что может предложить боксеру Сослану Асбарову для его дебюта в смешанных единоборствах.

«В тяжелом весе Мурад Халидов готов принять данный бой. Мы с ним обсуждали выступление по ММА. По прилету в Москву планирую на встрече обсудить с ним возможность дальнейших выступлений у нас. Но у нас есть один яркий боец-кикбоксер Артем Вахитов, который недавно перешел в ММА. Если Сослан даст подтверждение, такое противостояние можно организовать», — сказал Гулян Metaratings.ru.

Асбаров получил шестилетнюю дисквалификацию в боксе после проваленного теста на допинг. Его победа над Алексеем Папиным была аннулирована. Сам Асбаров готов подраться с чемпионом ACA в тяжелом весе Евгением Гончаровым.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Папин
ММА
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