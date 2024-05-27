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Сегодня, 13:05

Тренер Мендес: «Хабиб мог бы стать чемпионом UFC и в полутяжелом весе»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес в интервью «СЭ» предположил, как бы мог выступить бывший легковес Нурмагомедов в полутяжелом весе.

— Ислам и Генри Сехудо недавно общались на подкасте и пришли к мнению, что Хабиб побил бы Исраэля Адесанью. А как бы выступил Ислам в этом весе, мог бы побить Дрикуса Дю Плесси?

— Ислам мог бы побить его, конечно. Хабиб 100% мог бы, у Хабиба были данные, чтобы взять пояса в трех весах: легком, полусреднем и среднем. В полутяжелом не знаю, но он точно дал бы тяжелый бой всем этим ребятам, если бы вообще не побил их всех. Мы же не говорим в лице Хабиба о каком-то обычном человеке, это особенный атлет с медвежьей силой и огромной ментальной силой. Не было ни одного препятствия, которое бы Хабиб не снес, если бы ему нужно было.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254.

Хавьер Мендеси и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб радовался, когда Усик уронил Фьюри». Большое интервью с Хавьером Мендесом

Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
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