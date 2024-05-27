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Олимпиада

Сегодня, 10:05

Дастин Порье хочет видеть MMA на Олимпийских играх

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) заявил, что смешанные единоборства должны стать частью Олимпийских игр.

«Когда я был бойцом-любителем в 2006–2007 годах, этот вид спорта был еще так молод. Когда я дрался как любитель, разговоры о том, что смешанные единоборства будут в Олимпийских играх, еще не приходили в голову. Так что на этом я никогда не зацикливался.

Но сейчас, когда я долго выступаю в профессионалах, когда спорт развивается, я слышу, как люди говорят об этом. Я думаю, что для молодых парней и людей, которые все еще являются любителями и гонятся за своей мечтой, представлять США на мировой арене было бы просто невероятно, чувак», — сказал Порье в интервью Fox News Digital.

Ислам Махачев (25-1) и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
ММА
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